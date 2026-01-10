Singurul aparat electrocasnic, prezent în orice casă, pe care trebuie să-l scoatem din priză atunci când plouă. Nu este smartphone-ul

Dar ploaia este deseori însoțită de furtuni electrice, iar deși casele noastre sunt, în general, protejate împotriva pericolelor provocate de acestea, luarea unor măsuri suplimentare de precauție nu strică niciodată, scrie El Economista.

În acest caz, este important să protejăm dispozitivele electrice, deoarece sunt cele mai predispuse să provoace incendii în cazul unei defecțiuni la rețeaua electrică. Iar un element ignorat și foarte puțin cunoscut în locuințe, dar pe care experții îl indică drept aparatul ce trebuie scos din priză în timpul furtunilor, este cablul de antenă.

Deși majoritatea clădirilor moderne au paratrăsnet, conceput pentru a dispersa energia fulgerelor, precum și sisteme electrice adaptate la supratensiuni, prudența este întotdeauna binevenită. De aceea se recomandă scoaterea din priză a cablului de antenă care asigură semnalul către televizor.

Acest lucru este din cauza faptului că, în mod normal, aceste cabluri sunt amplasate pe partea cea mai înaltă a clădirii și sunt susceptibile de a primi direct impactul unui fulger, ceea ce le poate transforma în conductori ai energiei electrice până la televizor, deteriorând componentele interne și, în caz extrem, provocând un incendiu.

Aceste măsuri sunt cu atât mai importante în zone rurale sau în locuri unde furtunile electrice sunt frecvente.