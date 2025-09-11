Slovacia ar putea introduce pregătire militară obligatorie din cauza pretențiilor teritoriale ale lui Viktor Orban

Măsura este motivată de tensiunile regionale și de posibilele pretenții teritoriale ale premierului ungar Viktor Orban, un subiect rar invocat până acum de un membru al cabinetului slovac.

Potrivit declarațiilor sale, Huliak consideră că Slovacia trebuie să fie pregătită pentru eventuale amenințări, inclusiv din partea Ungariei. „Statul ungar cumpără clădiri istorice în multe orașe, iar premierul Viktor Orban poartă eșarfe cu harta Ungariei Mari, care include și Slovacia. Am citit despre ideea de revizuire a granițelor. Sunt semne pe care nu le putem ignora”, a spus ministrul, scrie telex.hu.

Instrucție militară obligatorie pentru tineri slovaci

Planul lui Huliak prevede ca această instrucție militară obligatorie să nu se desfășoare în cazărmi, ci în apropierea locuințelor cursanților, pentru a facilita participarea. Ministrul a recunoscut că proiectul ar implica costuri ridicate, dar a subliniat că îl consideră inevitabil pentru securitatea națională. „Un stat care nu își poate proteja granițele nu are dreptul să existe”, a afirmat el.

Pretențiile teritoriale ale lui Viktor Orban, o amenințare pentru Slovacia?

Deși guvernul lui Robert Fico a păstrat până acum o relație strânsă cu executivul de la Budapesta, aceasta este prima dată când un ministru slovac invocă deschis posibilele ambiții teritoriale ale lui Viktor Orban. Subiectul a mai fost ridicat în trecut de fostul ministru de Externe Rastislav Káčer, însă acesta a fost criticat dur de politicienii maghiari din Slovacia, fiind acuzat de instigare.

Huliak a precizat că dorește să discute inițiativa privind instrucția militară obligatorie atât cu politicienii, cât și cu armata și societatea civilă. Deocamdată nu se știe dacă ideea a fost agreată de partenerii de coaliție ai lui Robert Fico.

Dacă propunerea va fi pusă în aplicare, Slovacia ar fi una dintre puținele state europene care reintroduc o formă de instrucție militară obligatorie, pe fondul războiului din Ucraina și al tensiunilor regionale.