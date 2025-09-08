Viktor Orban propune restructurarea Uniunii Europene în cercuri concentrice pentru a preveni dezintegrarea blocului

Viktor Orban a propus transformarea Uniunii Europene într-o structură bazată pe cercuri concentrice și a anunțat că, fără modificări, bugetul multianual al Uniunii pentru perioada 2028 – 2034 „ar putea fi ultimul” de acest fel, anunță agenția MTI.

Premierul Ungariei consideră că un sistem cu cercuri concentrice poate garanta menținerea conceptului de integrare europeană și a Uniunii Europene pentru următorii zece ani, altfel blocul comunitar s-ar putea destrăma.

Viktor Orban a declarat că o astfel de structură „nu este deloc același lucru cu o Uniune Europeană cu mai multe viteze”.

În ultimul cerc al acestei Europe a cercurilor concentrice, a explicat el, s-ar afla țările care doresc cooperarea doar în două domenii: securitatea militară și securitatea energetică.

În aceeași categorie ar intra și celelalte state care nu fac parte din Uniune, cum sunt Marea Britanie, Turcia sau chiar Ucraina.

În al doilea cerc ar intra țările care vor să limiteze integrarea europeană la piața comună, iar în primul cerc s-ar regăsi statele dispuse să armonizeze principii și să formeze o uniune politică.

Premierul ungur a mai spus că, în lipsa schimbărilor, bugetul multianual al Uniunii pentru 2028 – 2034 „ar putea fi ultimul” și ar putea fi urmat de o destrămare a zonei euro „într-un proces haotic și distrugător”.

A mai zis, de altfel, că Uniunea Europeană se află deja într-o stare de dezintegrare și fragmentare.

„Dacă va continua așa, și sunt șanse bune să o facă, Uniunea Europeană va intra în istorie ca un rezultat dezamăgitor al unui experiment măreț”.