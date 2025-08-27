Guvernul Orbán a contestat la Curtea de Justiție decizia UE de a plăti ajutor militar Ucrainei

Procesul a fost intentat de Ungaria în luna iulie și a fost acceptat la Curtea Europeană de Justiție la începutul săptămânii. Procesul vizează decizia Consiliului din mai 2024 care a pus bazele utilizării activelor rusești înghețate pentru a finanța asistența suplimentară acordată Ucrainei, inclusiv sprijinul militar, potrivit publicației maghiare Portfolio, citată de Ukrainska Pravda.

Atunci, UE a decis să transfere aproape toate veniturile generate din impozitarea profiturilor activelor rusești imobilizate în cadrul IEP. Ungaria s-a opus acordării acestor fonduri, blocând aprobarea plăților, cu o valoare totală de peste 6 miliarde de euro, chiar și după ce a primit asigurări că propriile contribuții nu vor fi direcționate spre finanțarea armelor pentru Kiev.

Totuși, pentru că Ungaria s-a abținut în timpul aprobării deciziei privind activele rusești, UE a argumentat că fondurile provenite din aceste active, estimate la 3-5 miliarde euro anual, ar putea fi direcționate către IEP fără acordul guvernului de la Budapesta.

În cadrul procesului, Guvernul Orbán solicită anularea deciziei IEP care a pus în aplicare hotărârea Consiliului privind utilizarea veniturilor provenite din activele rusești pentru finanțarea ajutorului militar acordat Ucrainei.

Budapesta susține că această aprobare a plăților fără acordul Ungariei încalcă principiile procesului decizional stipulate în tratatele UE, considerând că aceasta ar trebui anulată.

Totuși, nu se știe deocamdată cum vor arăta perspectivele de viitor privind procesul intentat de Ungaria, pentru că procedurile la Curtea Europeană de Justiție pot dura ani de zile. Procedura de utilizare a veniturilor provenite din activele rusești înghețate s-a modificat deja, o parte din fonduri fiind redirecționate acum către sprijinul non-militar pentru Ucraina.