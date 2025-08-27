Războiul din Ucraina, ziua 1.281. Două persoane decedate și alte 28 rănite în Ucraina, în ultima zi / Ucraina oprește avansul Rusiei în regiunea Dnipropetrovsk

2 persoane decedate și alte 28 rănite în Ucraina în ultima zi

Atacurile rusești au provocat moartea a 2 persoane și rănirea a 28 în Ucraina în ultima zi, precum și avarierea infrastructurii energetice.

Forțele ucrainene au doborât 74 din cele 95 de drone, inclusiv drone de atac de tip Shahed și momeli, lansate de Rusia peste noapte, a raportat Forța Aeriană.

Ucraina oprește avansul Rusiei în regiunea Dnipropetrovsk

Ucraina a confirmat că forțele ruse au intrat în regiunea Dnipropetrovsk, însă avansul acestora a fost stopat, scrie The Kyiv Independent.

„Forțele de Apărare ale Ucrainei au reușit să oprească progresul invadatorilor ruși și continuă să mențină controlul asupra satului Zaporizke, în ciuda numeroaselor încercări ale trupelor ruse de a-l cuceri”, a transmis Statul Major General pe rețelele de socializare.

Ucraina raportează peste un milion de pierderi de trupe rusești de la începutul invaziei

Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a raportat pe 27 august că Rusia a pierdut în total 1.078.750 de militari în Ucraina de la începutul invaziei din 24 februarie 2022.

Această cifră include 920 de victime înregistrate doar în ultimele 24 de ore.

Raportul detaliază, de asemenea, pierderile de echipamente ale Rusiei: 11.135 tancuri, 23.178 vehicule blindate, 59.887 mașini și rezervoare de combustibil, 32.024 sisteme de artilerie, 1.472 sisteme de rachete cu lansare multiplă, 1.212 sisteme de apărare antiaeriană, 422 aeronave, 340 elicoptere, 53.636 drone, 28 nave și bărci și un submarin.

Witkoff se întâlnește cu ucrainenii la New York pentru negocierile de pace. „Este un conflict foarte complicat”

Emisarul special al SUA, Steve Witkoff, a declarat marți că se va întâlni cu reprezentanți ai Ucrainei la New York, menționând totodată că Washingtonul continuă discuțiile cu Rusia, scrie Reuters.

„Mă întâlnesc cu ucrainenii săptămâna aceasta. Deci, voi avea o întâlnire cu ei la New York, și acesta este un semnal important. Vorbim cu rușii în fiecare zi”, a spus Witkoff în cadrul emisiunii Special Report with Bret Baier difuzată de Fox News.

Witkoff a adăugat că, în opinia sa, președintele rus Vladimir Putin dorește să pună capăt conflictului. „Cred că el (Putin) a făcut un efort de bună-credință pentru a se implica. Cu siguranță a făcut-o la summitul din Alaska. Dar este un conflict foarte complicat”, a spus Witkoff.

Incendiu puternic și evacuări în Rostov după distrugerea unei drone ucrainene

Resturile unei drone ucrainene distruse au provocat un incendiu pe acoperișul unei clădiri de apartamente din orașul Rostov din sudul Rusiei, forțând evacuarea a 15 rezidenți, a declarat, miercuri, guvernatorul interimar al regiunii, Yuri Slyusar.

„Cel mai important este că nimeni nu a fost rănit”, a spus Slyusar pe Telegram, adăugând că incendiul a fost stins rapid, scrie Reuters.

Slyusar a declarat anterior că unitățile antiaeriene rusești au distrus 10 drone ucrainene deasupra a trei zone diferite din regiunea Rostov.

Rusia si SUA, discuții despre acorduri energetice în paralel cu negocierile de pace privind Ucraina

Oficialii guvernamentali americani și ruși au discutat mai multe acorduri energetice în marja negocierilor din această lună care au avut ca scop obținerea păcii în Ucraina, potrivit cinci surse familiarizate cu discuțiile.

Aceste acorduri au fost propuse ca stimulente pentru a încuraja Kremlinul să accepte pacea în Ucraina și pentru ca Washingtonul să relaxeze sancțiunile împotriva Rusiei, au afirmat sursele citate de Reuters.

Rusia a fost izolată de majoritatea investițiilor internaționale în sectorul energetic și de încheierea unor acorduri importante din cauza sancțiunilor impuse în urma invaziei Ucrainei, care a început în februarie 2022.

Ucraina și SUA vor discuta despre o posibilă întâlnire Zelenski-Putin

Ucraina și Statele Unite urmează să se întâlnească săptămâna aceasta pentru a discuta posibilitatea unor negocieri între președintele Volodimir Zelenski și președintele rus Vladimir Putin, potrivit The Kyiv Independent.

„Am dori să înțelegem din partea americană dacă rușii sunt pregătiți, și în ce format, pentru o întâlnire bilaterală și, eventual, trilaterală”, a declarat Zelenski.

Avioane de vânătoare germane au interceptat un avion de recunoaștere rusesc deasupra Mării Baltice

Avioane de vânătoare germane au fost trimise pe 26 august pentru a intercepta un aparat de recunoaștere rusesc Il-20 care survola Marea Baltică, a relatat Deutsche Welle (DW).

Trump respinge atacurile Rusiei la adresa legitimității lui Zelenski: „E o prostie”

Președintele american Donald Trump a respins declarațiile Rusiei care puneau sub semnul întrebării legitimitatea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, catalogându-le drept „prostii”.

Vorbind la o ședință de guvern pe 26 august, Trump a spus că afirmațiile nu au nicio valoare, adăugând: „Nu contează ce spun. Toată lumea face jocuri de imagine.”

Liderii Belgiei și Germaniei avertizează împotriva confiscării activelor rusești înghețate

Premierul belgian Bart De Wever a avertizat că confiscarea activelor rusești înghețate ar putea fi „foarte periculoasă din punct de vedere juridic”.

El a subliniat că, deși unele guverne presează pentru această măsură, activele aparținând băncii centrale a Rusiei beneficiază de imunitate legală.

De Wever a mai avertizat că un asemenea pas ar putea declanșa represalii economice din partea altor țări.

Oficialii germani au exprimat preocupări similare.

Zelenski: Germania, Polonia și Cehia, primele țări vizate de noua lege a cetățeniei multiple din Ucraina

Germania, Polonia și Cehia vor fi primele țări incluse în noua lege a cetățeniei multiple adoptată în Ucraina, a anunțat președintele Volodimir Zelenski.

El a adăugat că legislația va fi ulterior extinsă pentru a include Statele Unite și Canada.

FT: SUA ar putea sprijini forțele europene de menținere a păcii din Ucraina cu informații și apărare antiaeriană

Statele Unite iau în considerare furnizarea de informații și capabilități de apărare antiaeriană forțelor europene de menținere a păcii din Ucraina, potrivit Financial Times.

Oficialii implicați în discuții au precizat că sprijinul american ar putea include aeronave, logistică și sisteme radar la sol menite să ajute la impunerea unei zone de interdicție aeriană conduse de Europa.