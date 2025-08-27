Confiscarea activelor rusești înghețate: Liderii Belgiei și Germaniei manifestă reticență și invocă probleme juridice

La izbucnirea războiului din Ucraina, în 2022, țările din Grupul celor Șapte (G7) au blocat aproximativ 300 de miliarde de dolari în active suverane rusești, circa două treimi fiind gestionate de casa de compensare Euroclear din Belgia.

„Știu că există guverne care încearcă să confiște acești bani. Dar aș vrea să avertizez că din punct de vedere legal nu este atât de simplu”, a spus premierul belgian Bart De Wever, aflat într-o vizită la Berlin. El a subliniat că activele aparținând Băncii Centrale a Rusiei beneficiază de imunitate legală, iar confiscarea lor ar putea duce la represalii economice din partea altor state.

„Alte țări își vor retrage și ele fondurile de stat. Acest lucru va avea consecințe sistemice și este, de asemenea, foarte periculos din punct de vedere legal. Cred că ar trebui să păstrăm aceste fonduri de stat înghețate”, a adăugat el.

Ucraine continuă să primească fonduri din activele rusești

În prezent, Ucraina primește fonduri din activele rusești înghețate prin mecanismul G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), care direcționează către Kiev profiturile obținute din dobânzi și investiții.

În baza actualului cadru, cele peste 200 de miliarde de euro din activele băncii centrale ruse gestionate de Euroclear sunt investite prin intermediul băncii centrale a Belgiei, generând randamente mici, dar constante.

Cancelarul german Friedrich Merz a făcut declarații similare la aceeași conferință de presă, avertizând că Bruxelles-ul,unde își are sediul Euroclear, „ar fi responsabil… dacă aceste fonduri ar fi accesate ilegal”.

De Wever a adăugat că activele rusești înghețate ar putea fi folosite ca monedă de schimb în cadrul negocierilor de pace mediate de președintele american Donald Trump.

„Este ca o gâscă ce face ouă de aur. Ar trebui să păstrăm această gâscă. Iar la final, când vom discuta un tratat de pace, atunci gâsca poate fi pusă pe masă”, a spus premierul belgian, precizând că nu dorește schimbarea actualului mecanism de alocare