Avioane de vânătoare germane, trimise să intercepteze un avion de spionaj rusesc

Două avioane Eurofighter s-au ridicat de la sol de pe baza aeriană Rostock-Laage, în nordul Germaniei, după ce aeronava rusă a fost detectată cu transponderele oprite și fără un plan de zbor depus.

Incidentul se adaugă unei serii de provocări aeriene semnalate de aliații NATO de la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, în 2022, Moscova fiind bănuită că folosește aceste avioane pentru a spiona pozițiile alianței. Ultima confruntare marchează al zecelea incident de acest tip implicând avioane germane de la începutul anului 2025.

Nu au fost dezvăluite detalii suplimentare despre locația exactă a întâlnirii sau despre cât timp aeronava rusă a rămas în spațiul aerian restricționat.

În incidente anterioare, aeronavele rusești au decolat din Kaliningrad, îndreptându-se spre vest, către spațiul aerian internațional din apropierea Poloniei, Germaniei, Suediei și Danemarcei.

Avioanele rusești zboară frecvent fără transpondere, fără să depună planuri de zbor și fără să stabilească legătura cu controlul traficului aerian regional, un tipar pe care oficialii NATO îl consideră de mult timp un comportament de risc major.

Aliații europeni au avertizat în repetate rânduri că provocările aeriene repetate ale Rusiei ar putea duce la o escaladare periculoasă dacă nu sunt contracarate ferm.

Pe lângă aceste zboruri, acțiunile de sabotaj ale Rusiei în regiunea Mării Baltice s-au intensificat drastic de la declanșarea războiului. Așa-numita „flotă din umbră” a Moscovei a fost suspectată că a deteriorat deliberat cabluri subacvatice de energie, ca metodă de destabilizare a continentului european.