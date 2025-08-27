Ce ajutoare militare a trimis România Ucrainei? Bolojan a oferit primele detalii

„Ajutorul a însemnat, în general, muniție. Muniție care era de producție sovietică, pentru că aceasta era muniția pe care încă o folosesc, au multe arme din perioada sovietică. Deci, practic, acesta a fost sprijinul pe care l-a dat România”, a spus Ilie Bolojan.

Tot o formă de ajutor a însemnat și instruirea piloților ucraineni pe aerodromurile din România.

„Sprijinul pe care l-a dat România sunt investiții în securitatea României, în siguranța României. Dacă frontul din Ucraina nu rămâne într-o formulă stabilă și s-ar prăbuși Ucraina, gândiți-vă ce vecinătăți am avea pe granița noastră de est. Gândiți-vă că dacă Republica Moldova nu rămâne o țară stabilă și pro-europeană, am vrea să avem o proximitate a Rusiei la granița de est a României?”, a mai spus primul-ministru.