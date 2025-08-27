Incendiu puternic și evacuări în Rostov după distrugerea unei drone ucrainene

„Cel mai important este că nimeni nu a fost rănit”, a spus Slyusar pe Telegram, adăugând că incendiul a fost stins rapid, scrie Reuters.

Slyusar a declarat anterior că unitățile antiaeriene rusești au distrus 10 drone ucrainene deasupra a trei zone diferite din regiunea Rostov.

Nu a existat niciun comentariu imediat din partea Ucrainei. Kievul, care și-a intensificat loviturile pe teritoriul Rusiei în ultimele luni, a declarat că atacurile sale sunt un răspuns la loviturile continue ale Moscovei asupra Ucrainei.