Incendiu puternic și evacuări în Rostov după distrugerea unei drone ucrainene

Resturile unei drone ucrainene distruse au provocat un incendiu pe acoperișul unei clădiri de apartamente din orașul Rostov din sudul Rusiei, forțând evacuarea a 15 rezidenți, a declarat, miercuri, guvernatorul interimar al regiunii, Yuri Slyusar.
Alexandra-Valentina Dumitru
27 aug. 2025, 06:36, Știri externe

„Cel mai important este că nimeni nu a fost rănit”, a spus Slyusar pe Telegram, adăugând că incendiul a fost stins rapid, scrie Reuters.

Slyusar a declarat anterior că unitățile antiaeriene rusești au distrus 10 drone ucrainene deasupra a trei zone diferite din regiunea Rostov.

Nu a existat niciun comentariu imediat din partea Ucrainei. Kievul, care și-a intensificat loviturile pe teritoriul Rusiei în ultimele luni, a declarat că atacurile sale sunt un răspuns la loviturile continue ale Moscovei asupra Ucrainei.