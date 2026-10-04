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Șoc în SUA. Deținuța care a supraviețuit injecției letale „s-ar putea să nu-și revină complet”

Christa Pike, deținută condamnată la moarte în SUA, rămâne internată și în stare critică după ce a supraviețuit unei execuții prin injecție letală. Avocatul său, Stephen Ferrell, spune că femeia nu și-a recăpătat cunoștința și că este posibil să nu se recupereze complet.
Șoc în SUA. Deținuța care a supraviețuit injecției letale „s-ar putea să nu-și revină complet”
Departamentul de Corecție Tennessee
Andrei Rachieru
04 oct. 2026, 18:57, Știri externe
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Christa Pike, condamnată la moarte în Tennessee pentru uciderea unei colege în 1995, este în continuare internată sub pază după execuția eșuată de săptămâna trecută. Avocatul său, Stephen Ferrell, a declarat că femeia nu și-a recăpătat, din câte știe el, cunoștința de la tentativa de execuție și că prognosticul pe termen lung rămâne incert.

Pike a primit două doze de pentobarbital în timpul procedurii de miercuri, însă injecția letală nu a avut efectul așteptat. Ulterior, femeia a fost transportată la spital, unde medicii încearcă să elimine substanța din organism. Avocații au afirmat că ambele brațe ale acesteia erau umflate, arse și acoperite de bășici.

Ferrell a declarat pentru CNN că Pike „poate să nu se recupereze complet”, însă a precizat că medicii nu pot spune încă în ce măsură își va reveni. Femeia este inconștientă și conectată la un ventilator, potrivit informațiilor transmise de echipa sa juridică.

În timpul procedurii, personalul penitenciar ar fi întâmpinat dificultăți în găsirea unei vene pentru administrarea medicamentelor. Potrivit documentelor depuse de avocații lui Pike, au fost folosite cel puțin șapte ace, iar unul dintre acestea ar fi fost îndoit în unghi de 90 de grade.

Pike, în vârstă de 50 de ani, a fost condamnată la moarte pentru uciderea lui Colleen Slemmer, în 1995. La momentul crimei, Pike avea 18 ani. Ea și iubitul său de atunci au fost acuzați că au torturat-o și au ucis-o pe Slemmer.

Tentativa de execuție a provocat o anchetă în Tennessee, iar guvernatorul Bill Lee a suspendat execuțiile programate în stat pentru restul anului 2026. Șeful Departamentului de Corecție din Tennessee, Frank Strada, și-a anunțat, de asemenea, demisia după incident.

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