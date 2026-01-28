Prima pagină » Știri externe » Soția cunoscutului actor, Bruce Willis, spune că acesta nu știe nici în prezent că are demență

Emma Heming Willis, soția actorului Bruce Willis spune că acesta „nu și-a dat seama” că suferă de demență și că acesta nu a făcut niciodată legătura dintre simptomele sale și diagnosticul medicilor, cu toate că a fost diagnosticat în urmă cu trei ani.
Soția cunoscutului actor, Bruce Willis, spune că acesta nu știe nici în prezent că are demență
Sursă foto: Hepta
Daiana Rob
28 ian. 2026, 16:28, Știri externe

Emma Hemming Willis, soția cunoscutului actor, spune că acesta conștientizează în prezent faptul că suferă de demență, după cum a declarat ea, miercuri, într-un interviu exclusiv în cadrul podcastului Conversations with Cam, citat de publicația People. 

Emma, în vârstă de 47 de ani, a oferit noi detalii cu privire la starea de sănătate a soțului său, dar și modul în care acesta trăiește cu diagnosticul primit de medici. Ea povestește că, nici până în prezent, soțul său nu este conștient că suferă de demență.

„Cred că asta este atât binecuvântarea, cât și blestemul acestei situații, faptul că el nu a făcut niciodată legătura între simptome și boala de care suferea, și sunt foarte fericită pentru asta. Sunt foarte fericită că el nu știe despre asta”, a mărturisit Emma, despre fostul actor, cu vârsta de 70 de ani.

Soția fostului actor a precizat că el suferă de anosognozie, o afecțiune în care „creierul poate recunoaște una sau mai multe afecțiuni” pe care un pacient le are. Potrivit Creveland Clinic, afecțiunea este frecventă în rândul persoanelor cu tulburări de sănătate mintală.

Emma a precizat că „este o afecțiune în care creierul nu poate identifica ce se întâmplă cu el”. Atât Bruce Willis, cât și alte persoane cu această afecțiune, „consideră că aceasta este starea lor normală”, a explicat ea.

„Oamenii cred că ar putea fi vorba de negare, că nu vor să meargă la doctor pentru că spun: «Sunt bine, sunt bine», dar, de fapt, este vorba de anosognozie. Nu este negare. Pur și simplu, creierul lor se schimbă. Este o parte a bolii”, a declarat soția fostului actor.

Bruce Willis a fost diagnosticat cu demență frontotemporală în februarie 2023. Este un termen general pentru un grup de tulburări are creierului care provoacă atrofierea lobilor frontal și parietal. Afecțiunea poate duce la probleme de vorbire, probleme emoționale și schimbări de personalitate.

