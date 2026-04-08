Soția unui militar american a fost eliberată din arestul federal pentru imigranți

Soția unui soldat american a fost eliberată dintr-un centru federal de detenție pentru imigranți, unde petrecuse aproape o săptămână după ce fusese reținută într-o bază militară din Louisiana.
Laurentiu Marinov
08 apr. 2026, 08:25, Știri externe

Reținerea lui Annie Ramos, în vârstă de 22 de ani, soția născută în Honduras a unui sergent-major al armatei americane care se pregătea să fie detașat, a provocat reacții negative din partea criticilor la adresa campaniei de deportare în masă a administrației Trump, care au avertizat că aceasta demoralizează trupele în timpul unui război în desfășurare, potrivit AP.

Departamentul pentru Securitate Internă al SUA și soacra lui Ramos, Jen Rickling, au confirmat eliberarea acesteia pentru Associated Press. New York Times a relatat pentru prima dată despre eliberarea lui Ramos.

Ramos, care s-a căsătorit cu sergentul Matthew Blank în martie, fusese reținută de agenții federali de imigrare în timp ce încerca să se înregistreze la baza acestuia pentru a primi beneficii militare și, în cele din urmă, pentru a obține o carte verde. Ea locuia în țară de la vârsta de 2 ani. DHS a declarat că Ramos a fost expulzată de un judecător federal de imigrare în 2005, după ce familia ei nu s-a prezentat la o audiere.

Ramos și soțul ei spun că a încercat să obțină statut legal, inclusiv prin aplicarea pentru programul „Acțiune Amânată pentru Sosirile din Copilărie” în 2020, deși cererea sa a rămas blocată pe fondul luptelor legale pentru eliminarea programului.

