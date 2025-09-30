Starmer face apel la unitate pentru a câștiga „lupta pentru sufletul” Marii Britanii

La cea de-a doua conferință anuală a partidului său, organizată în orașul Liverpool din nordul Angliei, de la câștigarea alegerilor cu o majoritate zdrobitoare în 2024, Starmer trebuie să-și restabilească autoritatea asupra unui partid din ce în ce mai agitat, după ce a rămas cu mult în urma partidului populist Reform UK în sondajele de opinie.

Liderul britanic va încerca să-și concretizeze strategia pentru a face față popularității crescânde a partidului Reform, condus de Nigel Farage, susținător al Brexitului, după ce unii membri ai Partidului Laburist au afirmat că acesta se îndreaptă prea mult spre dreapta în ceea ce privește imigrația, pentru a se alinia partidului populist.

Ridicarea nivelului de trai

Recunoscând dificultățile cu care s-a confruntat în primul an al mandatului său de prim-ministru, Starmer se va angaja din nou să ridice nivelul de trai și să pună bani în buzunarele alegătorilor, ceea ce, potrivit parlamentarilor, este esențial pentru a recâștiga baza electorală tradițională a partidului – clasa muncitoare.

„Indiferent cât de mulți oameni îmi spun că nu se poate face, eu cred că Marea Britanie poate să se unească”, va spune Starmer în discursul său de la conferință, potrivit unor fragmente publicate în avans.

„Cu toții putem vedea că țara noastră se află în fața unei alegeri, o alegere decisivă. Marea Britanie se află la o răscruce de drumuri. Putem alege decența sau putem alege divizarea. Reînnoirea sau declinul”.

El se confruntă cu unele decizii dificile

După ce a afirmat că majorările de impozite din 2024, cele mai mari din ultimii 30 de ani, au fost unice ca amploare, guvernul ar putea fi obligat să majoreze din nou impozitele cu zeci de miliarde de lire sterline pentru a acoperi un deficit fiscal previzionat.

Ministrul de finanțe Rachel Reeves a folosit discursul său de la conferință pentru a-i avertiza pe cei din partid care doresc ca ea să relaxeze regulile fiscale pentru a cheltui mai mult pentru economia națională aflată în dificultate că „greșesc, în mod periculos”, lăsând deschisă posibilitatea creșterii impozitelor.

Starmer va clarifica, de asemenea, că unele decizii ar putea fi dificile pentru Partidul Laburist, care a susținut de mult timp că revenirea sa la putere după 14 ani de opoziție a fost făcută aproape imposibilă de o administrație conservatoare care nu a reușit să echilibreze bugetul.