Miliarde de lire pierdute pentru cazarea migranților. Parlamentul britanic: „Sistemul a eșuat”

Raportul publicat luni de Parlamentul britanic arată că instituția responsabilă de imigrație și securitate internă, Home Office, a pierdut controlul asupra propriului sistem de cazare, ajuns în doar câțiva ani excesiv de costisitor și tot mai dificil de administrat.

Deputații descriu un ansamblu „falimentar”, în care soluția temporară a hotelurilor a devenit standardul de facto, blocând guvernul într-o spirală a cheltuielilor și nemulțumirilor publice.

Hotelurile înghit trei sferturi din buget

Contractele pentru cazarea solicitanților de azil, încheiate pentru perioada 2019 – 2029, au ajuns să coste de peste trei ori mai mult decât estimările inițiale, depășind 15,3 miliarde de lire, arată raportul.

Statul „nu a reușit să țină costurile sub control” și nici să impună sancțiuni furnizorilor, deși multe servicii au fost sub standarde.

Hotelurile, gândite inițial ca soluție temporară, au devenit varianta dominantă de cazare, absorbind peste 75% din cheltuieli, deși sunt considerate nepotrivite pentru solicitanți și stârnesc tensiuni în comunitățile locale.

Promisiuni pentru „simpatia populară”

„Răspunsul Home Office (care gestionează imigrația, siguranța publică, poliția și serviciile de securitate) la creșterea cererii a fost grăbit și haotic, iar departamentul a neglijat managementul de zi cu zi al acestor contracte. Guvernul trebuie să preia controlul asupra sistemului”, a precizat Dame Karen Bradley, președinta Comitetului pentru Afaceri Interne al Camerei Comunelor.

Deputata a atras atenția că, fără un plan pe termen lung și fără o capacitate administrativă reală, Guvernul „este condamnat să repete aceleași greșeli”.

În opinia sa, Executivul a făcut promisiuni „imposibil de îndeplinit, doar pentru a câștiga simpatie populară”.

„Haotic și costisitor”

Raportul punctează că în 2026 apar primele oportunități contractuale pentru a schimba direcția, însă fără o strategie coerentă „sistemul actual, eșuat, haotic și costisitor” va continua să afecteze finanțele publice și standardele de cazare.

Deputații solicită Ministerului de Interne un nou model de gestionare, care să reducă risipa de fonduri, să garanteze condiţii decente de cazare și să implice autoritățile locale în luarea deciziilor. Altfel, avertizează raportul, „miliardele irosite până acum vor deveni doar începutul unui eșec în lanț”.