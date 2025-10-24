Partidul Laburist al lui Starmer suferă o înfrângere istorică în Țara Galilor

Partidul Laburist britanic, aflat la putere, a pierdut vineri un loc în parlamentul regional din Țara Galilor, bastionul său tradițional, un semn de rău augur pentru premierul Keir Starmer, aflat în dificultate, înaintea alegerilor locale mai ample de anul viitor.

Partidul Laburist, care a fost cel mai mare partid din Parlamentul galez de la înființarea sa în 1999, a ocupat un dezamăgitor loc trei în alegerile parțiale din Caerphilly, sudul Țării Galilor, unde nu pierduse niciodată până acum, anunță AFP.

Partidul naționalist galez Plaid Cymru a câștigat locul în adunare, urmat de partidul anti-imigrație Reform UK al lui Nigel Farage, care a obținut 36% din voturi și a contribuit la limitarea Partidului Laburist la doar 11%.

Candidatul victorios al Plaid Cymru, Lindsay Whittle, a declarat la numărarea voturilor că voturile Partidului Laburist „s-au evaporat”.

Partidul Laburist a dominat timp de peste un secol politica din sudul Țării Galilor, o regiune tradițional muncitorească, unde industria grea, odată dominantă, precum mineritul, s-a închis în mare parte în ultimele decenii.

Partidul a deținut locul din Caerphilly în parlamentul britanic încă de la înființarea sa în 1918 și în parlamentul galez, cunoscut sub numele de Senedd, de la înființarea acestuia în urmă cu aproape 30 de ani.

Partidul Laburist, ale cărui sondaje la nivel național au scăzut drastic de când Starmer a preluat puterea în iulie anul trecut, se confruntă cu o sarcină dificilă de a-și păstra alegătorii în mai anul viitor, la alegerile locale din Țara Galilor, Londra și Scoția, unde Partidul Național Scoțian, pro-independență, este favorit să rămână la putere.