Starmer respinge comentariile președintelui Trump privind introducerea Legii Sharia în Londra

Starmer respinge comentariile președintelui Trump privind introducerea Legii Sharia în Londra

Premierul britanic Keir Starmer a catalogat drept „nonsensuri” afirmațiile lui Donald Trump potrivit cărora primarul Londrei, Sadiq Khan, ar vrea să introducă Legea Sharia în capitala britanică, notează Politico.
Radu Mocanu
25 sept. 2025, 23:11, Știri externe

La Adunarea Generală ONU, președintele Trump a afirmat că Londa va trecea la legea fundamentalistă islamică, lansând astfel un atac la adresa primarului Khan.

Premierul de la Londra a numit afirmațiile lui Trump drept „ridicole” și a declarat: „Ideea introducerii legii Sharia este un nonsens. Și Sadiq Khan este un om foarte bun și chiar combate infracțiunile grave”.

Deși a menținut o relație de colaborare cu liderul american, premierul britanic a recunoscut că aceasta este o zonă de dezacord.

„Avem conversații deschise despre multe lucruri. Dar vreau să îmi exprim sprijinul pentru primarul nostru”, a precizat Starmer.

Sadiq Khan, primul primar musulman al Londrei, l-a descris anterior pe Trump drept „rasist, sexist, misogin și islamofob”.