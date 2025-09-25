Starmer respinge comentariile președintelui Trump privind introducerea Legii Sharia în Londra

La Adunarea Generală ONU, președintele Trump a afirmat că Londa va trecea la legea fundamentalistă islamică, lansând astfel un atac la adresa primarului Khan.

Premierul de la Londra a numit afirmațiile lui Trump drept „ridicole” și a declarat: „Ideea introducerii legii Sharia este un nonsens. Și Sadiq Khan este un om foarte bun și chiar combate infracțiunile grave”.

Deși a menținut o relație de colaborare cu liderul american, premierul britanic a recunoscut că aceasta este o zonă de dezacord.

„Avem conversații deschise despre multe lucruri. Dar vreau să îmi exprim sprijinul pentru primarul nostru”, a precizat Starmer.

Sadiq Khan, primul primar musulman al Londrei, l-a descris anterior pe Trump drept „rasist, sexist, misogin și islamofob”.