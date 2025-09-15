Statele Unite acuză China că folosește „narațiuni false” privind Taiwan

Luni, Institutul American în Taiwan a comunicat: „China interpretează în mod intenționat greșit documente din epoca celui de-al Doilea Război Mondial, inclusiv Declarația de la Cairo, Proclamația de la Potsdam și Tratatul de la San Francisco, pentru a încerca să-și susțină campania de subjugare a Taiwanului. Narațiunile Beijingului sunt pur și simplu false și niciunul dintre aceste documente nu a determinat statutul politic final al Taiwanului. Narațiunile juridice false fac parte din campania mai amplă a Beijingului de a încerca să izoleze Taiwanul de comunitatea internațională și să constrângă alegerile suverane ale altor țări în ceea ce privește interacțiunile lor cu Taiwanul”.

Ministerul chinez de Externe a respins declarațiile americane, exprimând „profundă nemulțumire” și reafirmând că documentele de epocă „confirmă clar suveranitatea Chinei asupra Taiwanului”.

China susține că declarațiile de la Cairo și Potsdam, precum și actul de capitulare al Japoniei, confirmă suveranitatea sa asupra Taiwanului, care la acea vreme era colonie japoneză.

În schimb, guvernul taiwanez amintește că documentele nu menționează Republica Populară Chineză, care nu exista în perioada respectivă, ci Republica China, denumire păstrată de autoritățile de la Taiwan, după refugierea pe insulă în urma înfrângerii din Războiul Civil Chinez.