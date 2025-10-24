Statistica din România, apreciată la OCDE: a primit cel de-al 16-lea aviz favorabil

Evaluarea a fost realizată de Comitetul OCDE pentru Statistică și Politicile de Statistică. Potrivit secretarului de stat în domeniul Afacerilor Externe, experții OCDE au constatat că că Sistemul Statistic Național din România este considerat ca fiind „aliniat la standardele organizației în domeniu”.
„Este un pas cu adevărat important, pentru că statistica este coloana vertebrală a OCDE. Tot ce face organizația – analize, rapoarte, recomandări de politici – se bazează pe date riguroase și comparabile între țări. OCDE joacă un rol esențial în dezvoltarea standardelor statistice internaționale. Lucrează îndeaproape cu ONU, FMI, Banca Mondială și Eurostat pentru a asigura coerența globală a datelor.
Iar domeniile acoperite de statisticile OCDE sunt foarte multe: economie, educație, sănătate, mediu, energie, muncă, inovație, guvernanță – practic toate marile teme care ne definesc viața.
Felicitări colegilor de la Institutul Național de Statistică și președintelui Tudorel Andrei pentru munca lor consecventă și pentru parteneriatul solid cu OCDE. Mulțumiri și colegilor de la Ministerul Finanțelor, Banca Națională a României și celor din alte instituții implicate în proces”, a scris Luca Niculescu vineri, pe pagina de Facebook.
Potrivit oficialului, România a primit până acum 16 avize favorabile pentru aderarea la OCDE. Mai urmează încă 9 avize de primit pentru ca țara noastră să poată aderara la OCDE.