Statistica din România, apreciată la OCDE: a primit cel de-al 16-lea aviz favorabil

Evaluarea a fost realizată de Comitetul OCDE pentru Statistică și Politicile de Statistică. Potrivit secretarului de stat în domeniul Afacerilor Externe, experții OCDE au constatat că că Sistemul Statistic Național din România este considerat ca fiind „aliniat la standardele organizației în domeniu”.

„Este un pas cu adevărat important, pentru că statistica este coloana vertebrală a OCDE. Tot ce face organizația – analize, rapoarte, recomandări de politici – se bazează pe date riguroase și comparabile între țări. OCDE joacă un rol esențial în dezvoltarea standardelor statistice internaționale. Lucrează îndeaproape cu ONU, FMI, Banca Mondială și Eurostat pentru a asigura coerența globală a datelor.

Iar domeniile acoperite de statisticile OCDE sunt foarte multe: economie, educație, sănătate, mediu, energie, muncă, inovație, guvernanță – practic toate marile teme care ne definesc viața.