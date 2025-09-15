Grindeanu, după întâlnirea cu secretarul general al OCDE: România are nevoie de modernizare, dar într-un cadru just și echitabil

„Astăzi (luni – n.r.) am avut o întâlnire importantă cu secretarul general al OCDE, Mathias Cormann. Discuțiile noastre au vizat modul în care România poate accelera procesul de aderare la OCDE și, mai ales, direcțiile de reformă care să aducă echilibru și stabilitate”, scrie pe Facebook Sorin Grindeanu.

El relatează că a subliniat că PSD susține ferm aderarea României la OCDE și că „acest obiectiv trebuie însoțit de reforme echilibrate, care să protejeze cetățenii și să ofere predictibilitate pentru mediul de afaceri”.

„Am apreciat faptul că impozitarea progresivă este considerată de OCDE un instrument corect și modern folosit de multe din statele membre, dar și faptul că OCDE înțelege necesitatea unui echilibru social, astfel încât transformările să fie în beneficiul tuturor românilor. Mesajul este clar: România are nevoie de modernizare, dar într-un cadru just și echitabil. Partidul Social Democrat va face tot ce este posibil pentru ca aderarea la OCDE să nu fie doar un pas formal, ci o șansă reală de dezvoltare și consolidare a rolului nostru în clubul economiilor dezvoltate”, încheie Grindeanu.

România a devenit stat candidat la OCDE în ianuarie 2022, primind Foaia de parcurs în luna iunie 2022.

Acest document stabilește termenii, condițiile și procesul de desfășurare a aderării la Organizație.

România se află în etapa de evaluare tehnică din partea Comitetelor incluse în Foaia de parcurs, eforturile fiind axate pe implementarea recomandărilor prioritare primite din partea acestora și susținerea evaluărilor sectoriale.

OCDE este un for interguvernamental care are drept obiect de activitate identificarea, diseminarea şi evaluarea aplicării politicilor publice optime pentru asigurarea creşterii economice, prosperității şi dezvoltării durabile în rândul statelor membre, precum și la nivel global.