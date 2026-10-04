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SUA au retras toate bombardierele de la baza aeriană britanică vizată de un presupus atac terorist

Forțele Aeriene Americane au readus acasă bombardierele staționate la o bază aeriană militară americană din Anglia, folosită pentru a ataca Iranul, în urma unei anchete privind un atac terorist planificat la baza RAF Fairford.
SUA au retras toate bombardierele de la baza aeriană britanică vizată de un presupus atac terorist
sursa foto: Pexels, imagine cu caracter ilustrativ
Laurentiu Marinov
05 oct. 2026, 00:21, Știri externe
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Bombardierele au fost redistribuite înapoi la bazele lor din Statele Unite, potrivit unui oficial al Pentagonului care nu era autorizat să discute despre mișcări militare sensibile și care a vorbit duminică sub condiția anonimatului, relatează AP.

Observatorii aviației, precum Military Air Tracking Alliance, au observat zeci de bombardiere B-52 și B-1 operând de la baza RAF Fairford încă de la începutul războiului din Iran. Ei au observat o serie de bombardiere B-1 decolând din bază duminică.

Poliția a arestat joi un cetățean cu dublă cetățenie britanică și iraniană, sub suspiciunea de a plănui un atac terorist în urma unui incident de securitate la o bază aeriană militară administrată de SUA în Anglia, pe care autoritățile britanice au legat-o de Teheran.

Poliția britanică antiteroristă, care anchetează incidentul de securitate la baza aeriană, a anunțat, sâmbătă, faptul că bărbatul cu dublă cetățenie britanică și iraniană, care fusese arestat în acest caz, a fost eliberat pe cauțiune.

Duminica trecută, cinci bărbați, toți cetățeni britanici din Londra, au fost arestați sub suspiciunea de deținere de explozibili și infracțiuni teroriste în apropierea bazei aeriene RAF Fairford, care a fost folosită de bombardierele americane pentru a ataca Iranul. Poliția a declarat un „incident major”, iar mai multe locuințe din satul Whelford, aflat în apropierea bazei, au fost evacuate.

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