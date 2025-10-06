SUA: O judecătoare blochează temporar trimiterea Gărzii Naționale în Oregon de către administrația Trump

Judecătoarea Karin Immergut a emis un ordin de restricție temporar în urma unei audieri de urgență desfășurate duminică seară, după ce administrația a început să trimită trupe din California și Texas în statul Oregon, ignorând decizia precedentă care interzicea utilizarea membrilor Gărzii Naționale din Oregon, potrivit AP.

Judecătoarea a criticat dur avocații guvernului, întrebând cum poate această deplasare să nu fie „în contradicție directă” cu ordinul său anterior.

„Situația de pe teren în Oregon nu s-a schimbat”, a declarat Immergut, respingând argumentul administrației conform căruia intervenția militară ar fi fost necesară pentru protecția clădirilor federale.

Casa Albă nu a comentat decizia judecătorească.

Pentagonul a transmis că aproximativ 200 de membri ai Gărzii Naționale din California, aflați anterior în Los Angeles, au fost trimiși la Portland. Guvernatorul Oregonului, Tina Kotek, a declarat că aproximativ 100 de militari au ajuns în zonă, iar alte 100 erau pe drum. Un document al Secretarului Apărării, Pete Hegseth, arăta că până la 400 de membri ai Gărzii din Texas urmau să fie desfășurați în Oregon, Illinois și, posibil, și în alte state.

Statele California și Oregon au făcut cereri în instanță pentru a bloca orice intervenție a Gărzii Naționale, după ce au aflat de mobilizarea trupelor din Texas. Conflictul juridic adâncește tensiunile dintre administrația Trump și statele conduse de democrați.