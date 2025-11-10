SUA: Un judecător a permis continuarea desfășurării a peste 300 de membri ai Gărzii Naționale pentru a patrula străzile din Washington DC

Judecătorul Richard D. Lindsay, din comitatul Kanawha, a luat decizia după ce a audiat argumentele dintr-un proces intentat de o organizație civică care susținea că guvernatorul republican Patrick Morrisey și-a depășit atribuțiile atunci când a autorizat desfășurarea Gărzii în august, potrivit AP.

Virginia de Vest se numără printre statele care au trimis membri ai Gărzii Naționale în capitala țării. Deși Garda Națională a statului a declarat că desfășurarea sa ar putea dura până la sfârșitul lunii noiembrie, aceasta consultă biroul guvernatorului și alte părți cu privire la posibilitatea de a prelungi suspendarea.

„Garda Națională nu pleacă nicăieri. Rămâne în Washington”

Săptămâna trecută au fost emise ordine oficiale care prelungesc desfășurarea Gărzii Naționale a Districtului Columbia în oraș până la sfârșitul lunii februarie.

„Suntem mulțumiți de decizia judecătorului”, a declarat Jace Goins, procurorul general adjunct al statului, în fața instanței din Charleston. „Garda Națională nu pleacă nicăieri. Rămâne în Washington. Nu va fi redistribuită în Virginia de Vest.”

Grupul de Acțiune Cetățenească din Virginia de Vest, care a intentat procesul, a susținut că, în conformitate cu legislația statului, guvernatorul putea desfășura Garda Națională în afara statului doar în anumite scopuri, cum ar fi răspunsul la un dezastru natural sau la o solicitare de urgență a unui alt stat. Grupul civic a susținut că a fost prejudiciat de desfășurare, fiind forțat să își reorienteze resursele în direcția opusă responsabilității și transparenței guvernamentale. Biroul procurorului general al statului a încercat să respingă cazul, spunând că grupul nu a fost prejudiciat și nu are calitate procesuală procesuală pentru a contesta decizia lui Morrisey.

Trump a declarat stare de urgență

Trump a emis un ordin executiv în august prin care a declarat stare de urgență criminală în capitala țării, deși Departamentul de Justiție însuși afirmă că infracțiunile violente de acolo sunt la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani .

În decurs de o lună, peste 2.300 de soldați ai Gărzii Armatei din opt state și Districtul Columbia patrulau sub comanda secretarului Armatei. Trump a desfășurat, de asemenea, sute de agenți federali pentru a-i ajuta.