Administrația Trump a trimis ilegal Garda Națională în Portland

Judecătoarea Karin Immergut, numită chiar de Trump, a stabilit că administrația nu a avut o bază legală pentru a susține existența unei rebeliuni în Portland sau pentru a justifica implicarea armatei în impunerea legii federale.

În motivația de 106 pagini, judecătoarea a transmis: „Interferența ocazională asupra ofițerilor federali a fost minimă și nu există dovezi că aceste proteste la scară mică au împiedicat semnificativ executarea vreunei legi privind imigrația”.

Astfel, decizia transformă în ordin permanent o măsură provizorie emisă anterior, care împiedica desfășurarea trupelor în oraș.

Procesul a fost intentat în septembrie de Procurorul General al statului Oregon și de Primăria Portlandului, care au acuzat administrația Trump că a exagerat incidentele violente pentru a justifica acțiunea militară.

În timpul procesului, avocații Departamentului de Justiție au descris situația din oraș drept „devastată de război”, însă reprezentanții legali ai orașului au susținut că violențele au fost izolate și controlate de autoritățile locale.

În decizia ei, Immergut a concluzionat că violențele au fost de mică amploare, dezorganizate și se diminua la momentul intervenției Gărzii Naționale.

Administrația Trump intenționează să facă apel ce ar putea ajunge la Curtea Supremă.