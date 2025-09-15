Prima pagină » Știri externe » SUA și China discuții la Madrid, privind comerțul și TikTok

SUA și China discuții la Madrid, privind comerțul și TikTok

Delegațiile din SUA și China continuă discuțiile la Madrid și luni, în a doua zi, pe tema tensiunilor comerciale și a termenului limită iminent pentru retragerea Chinei din aplicația TikTok, potrivit Reuters.
Sursa foto: Taidgh Barron/ZUMA Press Wire/dpa
Laura Buciu
15 sept. 2025, 08:47, Economic

Cea mai recentă rundă de negocieri – a patra în patru luni – a avut loc la Palacio de Santa Cruz, clădirea barocă care găzduiește Ministerul Afacerilor Externe al Spaniei, și s-a încheiat duminică, după aproximativ șase ore, fără semne de progres.

Discuțiile s-au concentrat pe TikTok, tarife și economie, a declarat un oficial al guvernului SUA, fără a oferi detalii suplimentare.

Delegațiile conduse de secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, și vicepremierul chinez He Lifeng s-au întâlnit în orașe europene începând din luna mai pentru a încerca să rezolve diferențele care l-au determinat pe președintele Donald Trump să majoreze tarifele vamale la importurile din China și au declanșat măsuri de represalii, inclusiv impunerea de către China a unor taxe de import la fel de mari pentru produsele americane și oprirea fluxului de pământuri rare către SUA.

Așteptări reduse privind discuțiile viitoare

Delegațiile s-au întâlnit ultima dată la Stockholm în iulie, unde au convenit să prelungească cu 90 de zile armistițiul comercial care a redus drastic tarifele de retorsiune de trei cifre aplicate de ambele părți și a reluat exporturile de metale rare din China către Statele Unite.

Experții aveau așteptări reduse în ceea ce privește o evoluție semnificativă la Madrid, cel mai probabil rezultat fiind o prelungire a termenului limită pentru proprietarul chinez al TikTok, ByteDance, de a-și vinde operațiunile din SUA până la 17 septembrie sau de a se confrunta cu închiderea aplicației în SUA.

„Nu mă aștept la nimic substanțial între SUA și China, cu excepția cazului în care va avea loc o întâlnire între Trump și Xi. Organizarea acestei întâlniri este, de fapt, scopul acestor discuții”, a declarat William Reinsch, consilier comercial senior la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, un grup de reflecție din Washington.

Trump dorește o întâlnire cu Xi

Trump și-a exprimat în repetate rânduri interesul pentru o întâlnire cu Xi, dar Reinsch a afirmat că chinezii nu vor fi de acord cu o întâlnire Trump-Xi până când nu vor cunoaște rezultatul și vor insista pentru o relaxare suplimentară a controalelor americane asupra exporturilor de cipuri și alte produse de înaltă tehnologie.

„Această întâlnire este o oportunitate de a evalua pozițiile reciproce și de a afla mai multe despre limitele fiecărei părți”, a afirmat Reinsch.

Ambasada Chinei la Madrid a informat reporterii despre o posibilă conferință de presă de încheiere luni după-amiază, indicând că discuțiile ar putea fi finalizate rapid. Unele discuții anterioare pe teme mai complicate, cum ar fi discuțiile de la Londra privind transporturile de pământuri rare, s-au prelungit până în a treia zi.

Bessent urma să se afle marți la Londra pentru a se întâlni cu ministrul britanic de finanțe Rachel Reeves înaintea vizitei de stat a lui Trump la regele Charles, care începe miercuri.