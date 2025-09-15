SUA și China discuții la Madrid, privind comerțul și TikTok

Cea mai recentă rundă de negocieri – a patra în patru luni – a avut loc la Palacio de Santa Cruz, clădirea barocă care găzduiește Ministerul Afacerilor Externe al Spaniei, și s-a încheiat duminică, după aproximativ șase ore, fără semne de progres.

Discuțiile s-au concentrat pe TikTok, tarife și economie, a declarat un oficial al guvernului SUA, fără a oferi detalii suplimentare.

Delegațiile conduse de secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, și vicepremierul chinez He Lifeng s-au întâlnit în orașe europene începând din luna mai pentru a încerca să rezolve diferențele care l-au determinat pe președintele Donald Trump să majoreze tarifele vamale la importurile din China și au declanșat măsuri de represalii, inclusiv impunerea de către China a unor taxe de import la fel de mari pentru produsele americane și oprirea fluxului de pământuri rare către SUA.

Așteptări reduse privind discuțiile viitoare

Delegațiile s-au întâlnit ultima dată la Stockholm în iulie, unde au convenit să prelungească cu 90 de zile armistițiul comercial care a redus drastic tarifele de retorsiune de trei cifre aplicate de ambele părți și a reluat exporturile de metale rare din China către Statele Unite.

Experții aveau așteptări reduse în ceea ce privește o evoluție semnificativă la Madrid, cel mai probabil rezultat fiind o prelungire a termenului limită pentru proprietarul chinez al TikTok, ByteDance, de a-și vinde operațiunile din SUA până la 17 septembrie sau de a se confrunta cu închiderea aplicației în SUA.

„Nu mă aștept la nimic substanțial între SUA și China, cu excepția cazului în care va avea loc o întâlnire între Trump și Xi. Organizarea acestei întâlniri este, de fapt, scopul acestor discuții”, a declarat William Reinsch, consilier comercial senior la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, un grup de reflecție din Washington.

Trump dorește o întâlnire cu Xi

Trump și-a exprimat în repetate rânduri interesul pentru o întâlnire cu Xi, dar Reinsch a afirmat că chinezii nu vor fi de acord cu o întâlnire Trump-Xi până când nu vor cunoaște rezultatul și vor insista pentru o relaxare suplimentară a controalelor americane asupra exporturilor de cipuri și alte produse de înaltă tehnologie.

„Această întâlnire este o oportunitate de a evalua pozițiile reciproce și de a afla mai multe despre limitele fiecărei părți”, a afirmat Reinsch.

Ambasada Chinei la Madrid a informat reporterii despre o posibilă conferință de presă de încheiere luni după-amiază, indicând că discuțiile ar putea fi finalizate rapid. Unele discuții anterioare pe teme mai complicate, cum ar fi discuțiile de la Londra privind transporturile de pământuri rare, s-au prelungit până în a treia zi.

Bessent urma să se afle marți la Londra pentru a se întâlni cu ministrul britanic de finanțe Rachel Reeves înaintea vizitei de stat a lui Trump la regele Charles, care începe miercuri.