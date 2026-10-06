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SUA: Trump aprobă folosirea plutonului de execuție pentru prima dată din 1945

Președintele Donald Trump a aprobat folosirea unui pluton de execuție pentru condamnarea la moarte a lui Nidal Malik Hasan, autorul atacului de la Fort Hood din 2009, aceasta urmând să fie prima execuție militară americană prin împușcare de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.
SUA: Trump aprobă folosirea plutonului de execuție pentru prima dată din 1945
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
06 oct. 2026, 06:08, Știri externe
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Pentagonul a anunțat luni că secretarul de război Pete Hegseth a recomandat ca Hasan să fie executat prin pluton de execuție, iar Donald Trump a aprobat recomandarea, scrie BBC.

Hasan, fost maior și medic psihiatru în Armata SUA, a ucis 13 militari americani și a rănit alți 32 în atacul comis în 2009 la baza Fort Hood din Texas.

El a fost condamnat în 2013 pentru 13 capete de acuzare de omor cu premeditare și 32 de tentative de omor. Juriul format din 13 ofițeri a recomandat în unanimitate pedeapsa cu moartea.

Secretarul Armatei SUA va stabili data și locul execuției, a anunțat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell.

Hasan a recunoscut în timpul procesului că a comis atacul și a susținut că acțiunile sale au fost motivate de dorința de a-i proteja pe musulmani și pe talibani în Afganistan. Atacul a avut loc într-o clădire medicală în care militarii care urmau să fie detașați în Afganistan așteptau pentru examinări medicale și vaccinări.

Hasan este unul dintre cei patru deținuți aflați în prezent pe lista condamnaților la moarte ai Armatei SUA.

Ultima execuție militară americană prin pluton de execuție a avut loc în 1945, când un soldat a fost împușcat pentru dezertare. Ultima execuție militară americană, indiferent de metodă, a avut loc în 1961, când un soldat a fost spânzurat.

Execuțiile militare sunt distincte de cele efectuate de autoritățile statelor americane.

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