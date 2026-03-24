Suedia înăsprește regulile. Imigranții care nu duc o „viață cinstită” vor fi expulzați

Guvernul de dreapta al Suediei, ajuns la putere în 2022 cu promisiunea de a înăspri politica privind imigrația, încearcă în prezent să adopte rapid o serie de reforme în diverse domenii, înaintea alegerilor legislative din septembrie, scrie AFP.

„Respectarea legilor și regulilor este de la sine înțeleasă, dar trebuie să fie de la sine înțeles și faptul că facem tot posibilul să trăim responsabil și să nu dăunăm țării noastre”, a declarat ministrul suedez pentru Migrație, Johan Forssell.

„Dacă, de exemplu, nu îți plătești datoriile, nu respecți deciziile autorităților suedeze, fraudezi sistemul de beneficii sau obții fraudulos un permis de ședere în Suedia… atunci nu ai dreptul să fii aici”, a spus acesta.

Guvernul a invocat și alte situații, precum munca la negru sau neplata amenzilor.

Executivul propune, de asemenea, ca permisele de ședere să poată fi retrase și în alte situații, cum ar fi cazurile în care migranții sunt considerați o amenințare sau dacă se descoperă că au oferit informații false în cererile depuse.

Dacă proiectul va fi adoptat de parlament, noile reguli ar urma să intre în vigoare din 13 iulie.