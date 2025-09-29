Suedia: Sisteme anti-drone și radare trimise în Danemarca pentru a sprijini securitatea summitului UE

Danemarca urmează să găzduiască miercuri liderii UE, urmată joi de un summit al Comunității Politice Europene, care numără 47 de membri, și a declarat deja că a sporit securitatea în jurul evenimentelor după apariția dronelor.

Dronele au perturbat traficul aerian la șase aeroporturi daneze, inclusiv la Copenhaga, cel mai aglomerat aeroport din regiunea nordică, într-un incident pe care prim-ministrul Mette Frederiksen l-a calificat drept un atac hibrid asupra națiunii sale.

Kristersson a declarat într-o postare pe rețeaua de socializare X că Suedia va trimite „Counter-UAS” (sisteme aeriene fără pilot) și că țara sa a trimis separat duminică „o mână” de sisteme radar către Danemarca.

Duminică, Danemarca a ordonat interzicerea zborurilor civile cu drone, după ce drone au fost observate peste noapte la mai multe instalații militare.

Alianța militară NATO a declarat sâmbătă că își intensifică misiunea în Marea Baltică ca răspuns la situația din Danemarca, iar o fregată germană de apărare aeriană a sosit duminică la Copenhaga pentru a ajuta la supravegherea spațiului aerian.

Danemarca nu a spus în mod definitiv cine crede că este responsabil, dar Frederiksen a sugerat că ar putea fi Moscova, numind Rusia „țara care reprezintă o amenințare la adresa securității europene”.

Kremlinul neagă implicarea în zborurile dronelor.