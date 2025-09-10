Sursă NATO: Incursiunea de drone rusești în Polonia nu este considerată atac

O sursă NATO a declarat pentru Reuters că incidentul din noaptea trecută, în care între șase și zece drone rusești au intrat intenționat pe teritoriul Poloniei, nu este tratat ca un atac împotriva Alianței.

„A fost pentru prima dată când aeronave NATO au fost angajate împotriva unor potențiale amenințări în spațiul aerian aliat,” a precizat sursa.

Sistemele Patriot de apărare antiaeriană, desfășurate în regiune, au detectat dronele, dar nu au deschis focul.

În operațiune au fost implicate avioane F-16 poloneze, F-35 olandeze, avioane italiene AWACS de supraveghere și aeronave de realimentare în aer operate în comun de NATO.