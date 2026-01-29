Taiwanul simulează respingerea unui atac al Chinei din mare

Exercițiul a avut loc în sudul țării și s-a desfășurat pe o plajă care face parte din baza navală Zuoying din orașul Kaohsiung. Simularea a constat într-un scenariu în care Taiwanul a detectat mai întâi o barcă necunoscută care rătăcea în largul coastei, pentru ca mai apoi să trimită drone pentru a investiga, relatează Reuters.

Dronele taiwaneze și bărcile de patrulare rapide, care sunt înarmate cu rachete, sunt apoi puse în acțiune. Lunetiștii ajută la eliminarea forțelor inamice, iar rachetele anti-navă Hsiung Feng țintesc din lansatoare mobile ascunse pe plajă.

Un ofițer al Corpului de Marină a oferit detalii, sub protecția anonimatului, despre acest exercițiu. Acesta a afirmat, potrivit sursei citate, că exercițiul a permis crearea unui „lanț de distrugere și executarea eficientă a interceptărilor comune”.

„Acest lucru a demonstrat eficacitatea combativă defe Acest lucru a demonstrat eficacitatea combativă defensivă pe mai multe niveluri și valuri a Marinei, precum și puterea combativă și reziliența Corpului de Marină în preluarea rapidă a controlului atât pe mare, cât și pe uscat”, a adăugat el.

Tensiuni în regiune

Nu este primul exercițiu de acest fel simulat de Taiwan. Insula organizează în mod regulat exerciții militare înainte de sărbătoarea Anului Nou Lunar, care începe luna viitoare. Totuși, acestea sunt primele care au loc în fața mass-media de când China a organizat ultimele exerciții militare în jurul insulei la sfârșitul lunii decembrie.

China consideră Taiwanul ca fiind teritoriul său și, din acest motiv, nu a renunțat la utilizarea forței pentru a aduce insula sub controlul său. Pe de altă parte, guvernul Taiwanului afirmă că numai populația insulei poate decide viitorul său.