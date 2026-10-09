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Țările baltice cer UE să interzică tranzitul cerealelor rusești prin blocul comunitar

Lituania, Letonia și Estonia au propus vineri ca Uniunea Europeană să interzică tranzitul cerealelor rusești prin blocul comunitar, într-o scrisoare adresată președintelui Consiliului European, Antonio Costa, și președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
Țările baltice cer UE să interzică tranzitul cerealelor rusești prin blocul comunitar
Iulian Moşneagu
09 oct. 2026, 18:30, Știri externe
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Țările baltice încearcă să oprească transporturile de cereale rusești prin porturile lor, după ce Moscova a intensificat tranzitul ca răspuns la atacurile Ucrainei asupra porturilor sale de la Marea Neagră. Estonia a anunțat săptămâna trecută prima interdicție de acest fel, scrie Reuters.

„UE nu trebuie să devină o rută prin care Rusia să compenseze consecințele economice ale propriei agresiuni”, se arată în scrisoare.

Premierul estonian Kristen Michal intenționează să ridice această problemă la reuniunea Consiliului European de săptămâna viitoare, potrivit unui comunicat separat al guvernului de la Tallinn.

Ambasada Rusiei în Estonia a transmis că „deciziile luate de guvernul estonian ridică adesea semne de întrebare în mediul de afaceri și în societate”.

Premierul lituanian Mindaugas Sinkevicius a propus joi această măsură și a sugerat, de asemenea, ca UE să impună sancțiuni împotriva oamenilor de afaceri ruși din sectorul agricol care susțin războiul din Ucraina.

„Lituania va propune nu doar interzicerea acestui tranzit, ci și includerea pe lista persoanelor sancționate a unor oligarhi ruși din sectorul agricol care susțin războiul”, a scris acesta într-o postare pe Facebook.

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