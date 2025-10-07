Țările baltice și Polonia o critică pe Angela Merkel după ce a sugerat că sunt parțial responsabile pentru invazia din Ucraina

Criticile vin după ce Angela Merkel a declarat, într-un interviu pentru publicația ungară Partizan, că în 2021, ea a încercat să propună un nou format de negocieri directe între Uniunea Europeană și Rusia, însă s-a lovit de opoziția a patru țări.

„În iunie 2021, am simțit că Putin nu mai lua în serios acordul de la Minsk”, a spus Merkel, referindu-se la acordul de pace privind controlul regiunii Donbas din estul Ucrainei, încheiat în urma conflictului din 2014-2015.

Angela Merkel a mai spus că inițiativa nu a fost susținută de mai multe state est-europene: „Unii nu au susținut acest lucru. În special statele baltice, dar și Polonia, s-au opus”.

Reacțiile oficialilor polonezi și din țările baltice

În urma acestor declarații, mai mulți oficiali din Polonia și țările baltice au reacționat, criticând-o pe Angela Merkel. Contrazicând-o direct pe Merkel, fostul prim-ministru leton Krišjānis Kariņš a spus că, la acea vreme, multe țări nu înțelegeau Rusia, „inclusiv Germania și fosta cancelară însăși”, potrivit POLITICO.

„I-am spus în mod constant că nu se poate trata cu Putin „cu bună-credință”, dar ea credea că statele baltice greșeau. Eram foarte conștient de opiniile lui Merkel, dar sunt uimit că, după tot ce s-a întâmplat în Ucraina, ea încă mai gândește astfel”, a mai afirmat Kariņš, notează sursa citată.

Și ministrul estonian de externe, Margus Tsahkna, a reacționat luni, spunând că Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru conflictul din Ucraina.

„Războiul Rusiei împotriva Ucrainei este motivat de un singur lucru: refuzul său de a accepta prăbușirea Uniunii Sovietice și ambițiile sale imperialiste neîncetate. Rusia este singura vinovată pentru această agresiune”, a scris într-o postare pe X.

De asemenea, fostul prim-ministru polonez Mateusz Morawiecki, actualul vicepreședinte al partidului Lege și Justiție (PiS), a scris pe X că „Angela Merkel, prin interviul său nechibzuit, a dovedit că se numără printre cei mai dăunători politicieni germani pentru Europa din ultimul secol”.

Și europarlamentarul polonez Waldemar Buda, membru al PiS, a criticat afirmațiile lui Merkel. „Când Merkel spune că voia să ajungă din nou la un acord cu Putin, acest lucru ar fi dus probabil la divizarea Ucrainei! Ei nu înțeleg că, făcând afaceri cu Putin, au provocat războiul!”, a spus acesta.

Acordul de la Minsk

Angela Merkel a condus Germania între noiembrie 2005 și decembrie 2021, perioadă în care a fost direct implicată în eforturile diplomatice privind conflictul din estul Ucrainei. Acordul de la Minsk II a fost semnat pe 12 februarie 2015 sub medierea OSCE, Germaniei și Franței, alături de reprezentanți ai Ucrainei, Rusiei și ai separatiștilor din Donbas. Acordul a avut ca obiectiv principal oprirea confruntărilor armate și stabilirea unui armistițiu durabil.