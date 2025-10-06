„Apoi a început agresiunea lui Putin”. Angela Merkel spune că patru țări s-au opus unui nou format de negocieri cu Rusia înainte de invazia din Ucraina

Angela Merkel a explicat că Acordul de la Minsk, încheiat în 2015 sub medierea Germaniei și Franței, a fost „departe de a fi perfect” și „nu a funcționat niciodată cu adevărat”. Totuși, spune ea, între 2015 și 2021 acordul a contribuit la „calmarea” situației și a oferit Ucrainei timp pentru consolidare, relatează Die Welt.

Acea perioadă, afirmă ea, a permis Ucrainei „să-și adune forțele” și „să devină o altă țară”.

„În iunie 2021 am simțit că Putin nu mai trata cu seriozitate Acordul de la Minsk și, de aceea, am vrut un nou format, atunci împreună cu președintele Macron, prin care să vorbim cu Putin direct, în calitate de Uniune Europeană”, a spus Merkel în interviu.

„Apoi am părăsit funcția, iar agresiunea lui Putin a început”

Fosta lideră a Germaniei a afirmat că inițiativa nu a fost susținută de mai multe state est-europene: „Unii nu au susținut acest lucru. În special statele baltice, dar și Polonia, s-au opus”.

Potrivit acesteia, Polonia și țările baltice „se temeau că nu vom avea o politică comună față de Rusia”.

„În orice caz, acel nou format de discuții nu s-a materializat. Apoi am părăsit funcția, iar agresiunea lui Putin a început”, a mai spus Angela Merkel.

Angela Merkel, a condus Germania între noiembrie 2005 și decembrie 2021, perioadă în care a fost direct implicată în eforturile diplomatice privind conflictul din estul Ucrainei.

Acordul de la Minsk II, semnat pe 12 februarie 2015 sub medierea OSCE, Germaniei și Franței, alături de reprezentanți ai Ucrainei, Rusiei și ai separatiștilor din Donbas, a avut ca obiectiv principal oprirea confruntărilor armate și stabilirea unui armistițiu durabil.

Acordul nu a fost însă niciodată aplicat complet.

După declanșarea invaziei ruse în februarie 2022, Acordurile de la Minsk sunt considerate anulate.

Pandemia de COVID-19 a întrerupt canalele de comunicare

Angela Merkel a mai remarcat că izbucnirea pandemiei de COVID-19 a contribuit la slăbirea dialogului internațional, multe canale de comunicare fiind întrerupte. „Coronavirusul a schimbat politica mondială, pentru că nu ne-am mai putut întâlni”, a spus Merkel,

Merkel susține că Putin „de teamă față de pandemie” nu a participat la summitul G20 din 2021.

Reacția fostului premier al Poloniei

Fostul premier al Poloniei, Mateusz Morawiecki, a reacționat cu indignare pe platforma online X la declarațiile Angelei Merkel.

„Angela Merkel a demonstrat, prin interviul ei nechibzuit, că se numără printre politicienii germani care au făcut cel mai mult rău Europei în ultimul secol”, a scris el.