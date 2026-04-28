Taxiurile aeriene electrice decolează din Manhattan: cum arată primele zboruri test spre aeroportul JFK

Compania Joby Aviation a realizat primele zboruri demonstrative cu aeronave electrice de tip eVTOL (decolare și aterizare verticală) între două puncte din New York. Testele fac parte dintr-un program pilot desfășurat pe durata a 10 zile, transmite CNN. Aeronavele, asemănătoare unor drone de mari dimensiuni, pot transporta până la cinci persoane, inclusiv pilotul. Acestea decolează vertical, ca un elicopter, după care își înclină elicele pentru a zbura înainte, ca un avion. Potrivit companiei, vehiculele sunt mai silențioase decât elicopterele și nu produc emisii în timpul operării, fiind complet electrice.

Sub 10 minute până la aeroport

Scopul proiectului este conectarea heliporturilor din Lower și Midtown Manhattan cu John F. Kennedy International Airport în mai puțin de 10 minute. În prezent, același traseu poate dura între una și două ore cu mașina, în funcție de trafic. „Aceste zboruri ne ajută să înțelegem cum poate servi aviația de nouă generație locuitorii din New York și New Jersey”, a declarat Kevin O’Toole, președintele Port Authority of New York and New Jersey.

🚨🇺🇸 Electric air taxis just had their first flight out of JFK. Seven minutes to Manhattan. How long before some guy in Queens is leaning out the window screaming at another air taxi for cutting him off over the BQE?😂pic.twitter.com/xjZ1Yrj2BK https://t.co/tkhxpjLuiW — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 28, 2026

Testele fac parte din programul Federal Aviation Administration de integrare a aeronavelor eVTOL. Programul a fost lansat pentru a evalua utilizarea acestui tip de transport la scară largă. În martie, US Department of Transportation a selectat opt proiecte pilot care includ transport urban, transport regional, livrări cargo și chiar misiuni de urgență. Datele colectate vor fi folosite pentru dezvoltarea unor reglementări care să permită utilizarea în siguranță a acestor aeronave în viitor.

Parteneriate și planuri de extindere

Joby Aviation colaborează deja cu Delta Air Lines și Uber, iar prin achiziția companiei Blade, operează deja rute similare cu elicoptere. Compania se află în faza finală de certificare din partea Federal Aviation Administration. Acest proces va include cinci etape esențiale înainte de lansarea comercială. Dacă testele vor avea succes și aprobările vor fi obținute, taxiurile aeriene electrice ar putea deveni o soluție reală pentru marile orașe aglomerate. Proiectul din New York este considerat unul dintre cele mai importante teste din lume pentru acest tip de tehnologie, într-un moment în care mobilitatea urbană caută alternative mai rapide și mai puțin poluante.