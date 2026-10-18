Tirana, a șasea zi de violențe. Premierul Edi Rama nu demisionează: „E opera unei mâini din afară”

Înainte de protestul de duminică, angajații primăriei din Tirana au scos pavelele de pe străzi, ca să nu poată fi aruncate în polițiști, potrivit AFP. Magazinele și birourile din centru și-au baricadat ușile și ferestrele cu obloane metalice.

Câteva sute de protestatari s-au strâns din nou în fața Ministerului Educației, scandând „Rama, demisia”. Poliția a folosit tunuri cu apă și gaze lacrimogene. Manifestanții au dat foc tomberoanelor, au spart geamuri pe traseu, inclusiv la sediul Partidului Socialist aflat la guvernare, și au aruncat cu pietre și cocktailuri Molotov.

„Opera unei mâini din afară”

Într-o transmisie video de peste o oră, Edi Rama a exclus demisia și a spus că protestele sunt „opera unei mâini din afară”. Premierul socialist, la putere din 2013, a câștigat anul trecut al patrulea mandat, cu aderarea la Uniunea Europeană în centrul campaniei.

„Îmi iubesc țara, dar guvernul meu nu ne respectă, ne sfidează”, a declarat pentru AFP Lura Elezi, scriitoare și activistă de 38 de ani, care protestează pentru „o viață mai bună, stat de drept și împotriva criminalității și corupției”.

Cea mai violentă zi

Sâmbătă a fost ziua cu cele mai grave violențe. Protestatarii au aruncat cu pietre, cocktailuri Molotov, obiecte metalice și materiale pirotehnice și au incendiat mașini și tomberoane pentru a ridica baricade. Un tribunal, bănci și un oficiu poștal au fost incendiate sau grav avariate. Poliția a folosit pentru prima dată gloanțe de cauciuc.

Sâmbătă, 54 de persoane au fost reținute în Tirana, iar 27 sunt cercetate penal. Potrivit Ministerului Sănătății, 65 de oameni au fost răniți în acea zi, inclusiv 37 de polițiști. Ambasada Statelor Unite a cerut „reținere și calm din toate părțile”.

De la o stațiune de lux la Ministerul Educației

Protestele au fost declanșate de studenți nemulțumiți de condițiile din universități, de taxele de școlarizare mari și de corupție. Ele continuă însă o mișcare care durează de luni de zile.

Totul a pornit în primăvară de la un proiect de stațiune de lux pe coasta de sud a Albaniei, susținut de Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump. Proiectul vizează insula Sazan, fostă bază militară secretă din perioada comunistă, și o parte din zona protejată Vjosa-Narta. Protestatarii au cerut anularea proiectului și demisia lui Rama, după ce au ieșit inițial în stradă cu simboluri ale zonei.

Ce trebuie să știe românii

Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru cetățenii români aflați în Albania sau care tranzitează ori intenționează să călătorească în această țară. Protestele violente pot afecta traficul și siguranța călătorilor. Pentru asistență consulară, Ambasada României la Tirana poate fi contactată la numerele +355 4 230 31 33 și +355 4 230 31 04.