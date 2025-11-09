Prima pagină » Știri externe » Traficul aerian din SUA se va reduce dramatic din cauza blocajului guvernamental

Traficul aerian din SUA se va reduce dramatic din cauza blocajului guvernamental

Deficitul de controlori de trafic aerian, o consecinţă a „închiderii” continue a traficului de-a lungul Atlanticului, determină autorităţile să anuleze peste o mie de zboruri pe zi, potrivit Le Figaro.
Traficul aerian din SUA se va reduce dramatic din cauza blocajului guvernamental
Sursa foto: iStock
Laurențiu Marinov
09 nov. 2025, 18:49, Știri externe

Secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, a avertizat duminică că traficul aerian se va reduce treptat „până la zero” din cauza impasului bugetar actual, care determină autorităţile să reducă numărul de zboruri din cauza lipsei de controlori de trafic aerian.

Începând de vineri, autoritatea americană de reglementare în aviaţie, FAA, a cerut companiilor să îşi reducă programul, ceea ce a dus la anularea a peste o mie de zboruri pe zi, sau aproximativ 4% din traficul aerian american, pe măsură ce se apropie o avalanşă majoră de călătorii de sărbători în ţară la sfârşitul lunii noiembrie.