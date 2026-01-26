Prima pagină » Știri externe » Trăsnet la un miting pro-Bolsonaro în Brasilia: 89 de susținători răniți

Trăsnet la un miting pro-Bolsonaro în Brasilia: 89 de susținători răniți

Cel puțin 89 de persoane au fost rănite după ce un fulger a lovit în apropierea unui miting de susținere a fostului președinte Jair Bolsonaro, desfășurat duminică în capitala Braziliei, Brasilia. Evenimentul a avut loc în timpul unei ploi torențiale, când mii de participanți cereau eliberarea acestuia din închisoare, scrie Euronews.
Sursa foto: captură video X
Victor Dan Stephanovici
26 ian. 2026, 11:58, Știri externe

Autoritățile au precizat că fulgerul a apărut pe fondul condițiilor meteo severe, în timp ce mulțimea era echipată cu umbrele și pelerine. Înregistrări video surprind momentul în care lumina intensă și tunetul imediat au stârnit panică. Incidentul a determinat oamenii să fugă spre zonele acoperite, mai arată Euronews.

Conform Departamentului de Pompieri, 47 dintre răniți au avut nevoie de îngrijiri medicale la spital. Alți 11 au fost internați la terapie intensivă. Alte câteva zeci au primit tratament la fața locului. Până în prezent, nu au fost raportate decese.

Protestul a fost organizat de congresmanul Nikolas Ferreira și a avut ca principal mesaj solicitarea de „amnistie” pentru Bolsonaro și pentru cei condamnați după contestarea rezultatului alegerilor din 2022. Fostul lider brazilian execută o pedeapsă de 27 de ani de închisoare, fiind acuzat de implicare în tentativa de a rămâne la putere după pierderea scrutinului în fața actualului președinte, Luiz Inácio Lula da Silva.

În vârstă de 70 de ani, Bolsonaro se află într-o unitate specială din complexul penitenciar Papuda, Brasilia. Acesta a avut în ultimii ani probleme medicale recurente, inclusiv complicații apărute după atacul cu cuțitul din 2018. În ianuarie, a fost evaluat medical după o căzătură în detenție, însă medicii nu au identificat leziuni grave.

