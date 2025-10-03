„Trebuie să ne recâștigăm capacitatea de a ne apăra libertatea”. Macron și Merz avertizează că democrațiile europene sunt în pericol

În cadrul evenimentului de la Saarland, cancelarul german Friedrich Merz a avertizat că Europa trebuie să devină mai puternică pentru a se apăra împotriva unei „axe” de națiuni autocratice care vizează democrația liberală într-un mod mai agresiv decât în orice alt moment de după Războiul Rece.

Atât el, cât și președintele Franței, Emmanuel Macron, au avertizat că Europa trebuie să fie pregătită pentru a face față schimbărilor politice și economice masive din întreaga lume, scrie POLITICO.

„O axă a statelor autocratice care contestă ordinea liberală din întreaga lume reprezintă o provocare directă pentru democrațiile occidentale. De aceea trebuie să ne recâștigăm capacitatea de a ne apăra libertatea”, a spus Merz în cadrul ceremoniei.

Cancelarul german a mai subliniat faptul că „se formează noi alianțe ale autocrațiilor împotriva noastră și atacă democrația liberală ca mod de viață”.

Pe de altă parte, președintele francez a punctat faptul că Europa trece printr-o „degenerare a democrației” din cauza atacurilor de pe diferite fronturi, dar și din interior.

„Suntem amenințați și din exterior. Dar nu trebuie să fim naivi. În interior, ne întoarcem împotriva noastră, ne îndoim de propria noastră democrație”, a spus el în cadrul ceremoniei.

Germania a aniversat vineri, 3 octombrie, 35 de ani de la reunificare, un moment istoric ce a consfințit sfârșitul diviziunii țării în Est și Vest și a deschis un nou capitol în istoria Europei.