Trei morți după atacul unei drone rusești asupra unui autobuz, în Ucraina

Atacul cu dronă rusească asupra unui autobuz din Nikopol, Ucraina, a ucis cel puțin trei persoane și a rănit douăsprezece. Atacul a vizat civili.
Sursa foto: Hepta Imagine cu caracter ilustrativ
Laurentiu Marinov
07 apr. 2026, 11:24, Știri externe

Un atac cu dronă rusească  asupra unui autobuz din Nikopol, în zona central-estică a Ucrainei, a ucis cel puțin 3 persoane și a rănit 12, a anunțat marți administrația militară regională, potrivit Le Figaro.

„Inamicul a atacat un autobuz cu o dronă FPV în centrul orașului Nikopol. Acesta se apropia de oprire – erau oameni la bord și s-a oprit. Nu a fost un foc de armă la întâmplare. A fost un act de teroare deliberat împotriva civililor”, a denunțat Oleksandr Ganzha, șeful administrației militare a regiunii Dnipropetrovsk, pe Telegram.

