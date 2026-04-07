Trei morți după atacul unei drone rusești asupra unui autobuz, în Ucraina

Un atac cu dronă rusească asupra unui autobuz din Nikopol, în zona central-estică a Ucrainei, a ucis cel puțin 3 persoane și a rănit 12, a anunțat marți administrația militară regională, potrivit Le Figaro.

„Inamicul a atacat un autobuz cu o dronă FPV în centrul orașului Nikopol. Acesta se apropia de oprire – erau oameni la bord și s-a oprit. Nu a fost un foc de armă la întâmplare. A fost un act de teroare deliberat împotriva civililor”, a denunțat Oleksandr Ganzha, șeful administrației militare a regiunii Dnipropetrovsk, pe Telegram.