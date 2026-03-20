Trei persoane, acuzate că au exportat ilegal tehnologie AI din SUA către China

Potrivit procurorilor federali, cei trei sunt acuzați că au organizat o schemă complexă pentru a ocoli restricțiile de export impuse de SUA asupra tehnologiei sensibile. Associated Press arată că aceștia ar fi direcționat servere de înaltă performanță, echipate cu cipuri produse de Nvidia, către China, folosind documente falsificate. Ei s-ar fi folosit de companii intermediare și audituri simulate pentru a ascunde destinația reală. Valoarea totală a echipamentelor implicate în schemă este estimată la miliarde de dolari.

Cipurile Nvidia sunt considerate esențiale pentru dezvoltarea centrelor de date și a sistemelor de inteligență artificială. Din acest motiv exportul acestora este strict controlat. Statele Unite au impus restricții pentru a limita accesul Chinei la tehnologie avansată. Se doreste astfel păstrarea avantajului strategic în domeniul AI. Autoritățile americane au descris astfel de acțiuni drept o amenințare directă la adresa securității naționale.

Arestări și anchetă în desfășurare

Unul dintre suspecți, cetățean american și vicepreședinte al companiei, a fost arestat în California și ulterior eliberat pe cauțiune. Un alt suspect a fost reținut, iar al treilea este în continuare căutat de autorități. Ancheta arată că schema a devenit tot mai amplă în timp, cu sute de milioane de dolari în echipamente redirecționate ilegal către China după ce au fost produse în SUA.

Super Micro Computer Inc. a transmis că acțiunile celor implicați contravin politicilor interne și că firma cooperează cu autoritățile. La rândul său, Nvidia a subliniat că respectarea legislației este o prioritate și că nu oferă suport pentru sisteme utilizate ilegal.