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Tricouri contrafăcute cu echipele Cupei Mondiale, confiscate la Hong Kong

Cu doar câteva ore înainte de începerea Cupei Mondiale, autoritățile din Hong Kong au confiscat 230.000 de articole suspectate a fi contrafăcute, în valoare estimată la 20 de milioane de dolari, printre care și tricouri.
Tricouri contrafăcute cu echipele Cupei Mondiale, confiscate la Hong Kong
Sursă foto: GovHK
Daiana Rob
11 iun. 2026, 16:04, Sport
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Printre mărfurile contrafăcute s-au aflat și 30.000 de tricouri. Unele atât de bine realizate încât sunt greu de deosebit de tricourile autentice ale echipelor, după cum a declarat, joi, Inspectorul principal al Departamentului Vamal din Hong Kong, Wayne Chung.

Cele mai multe dintre tricourile ridicate de vameși sunt copii autentice după echipamentul jucătorilor. Sunt mai scumpe decât versiunile destinate fanilor, pentru că sunt bine confecționate și au o calitate superioară, a mai declarat Chung.

Tricourile erau destinate piețelor de peste ocean, aproape 80% dintre acestea urmau să fie expediate în America, unde Cupa Mondială este găzduită în comun cu SUA, Mexic și Canada.

Mexic și Africa de Sud joacă, joi, meciul de deschidere al turneului.

În afară de tricouri, autoritățile au mai confiscat încălțăminte, ceasuri, boxe audio, dar și genți. Joi, în cadrul unei conferințe de presă, au fost prezentate produse care imitau gențile de mână Louis Vuitton și ceasurile Rolex.

Chung a declarat că, în opinia sa, produsele contrafăcute erau probabil destinate satisfacerii cererii turistice din alte părți. Autoritățile continuă să investigheze originea mărfurilor.

Mărfurile erau transportate de un șofer, care a fost prins în vama de la granița ce leagă leagă Hong Kong de China continentală și Macao. Alte cinci persoane au fost arestate în legătură cu vânzarea online de tricouri contrafăcute. Toate au fost eliberate pe cauțiune.

Chung a declarat că oricine importă, exportă, vinde sau deține produse contrafăcute în vederea vânzării riscă o pedeapsă maximă de cinci ani de închisoare și o amendă de aproximativ 64.000 de dolari, în cazul în care este condamnat.

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