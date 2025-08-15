Trump a avut „o convorbire excelentă” cu președintele Belarusului despre eliberarea prizonierilor

Președintele Trump a declarat că a avut „o convorbire excelentă” cu președintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, subliniind că „scopul apelului a fost să-i mulțumesc pentru eliberarea a 16 prizonieri”, în timp ce discuțiile continuă pentru eliberarea altor 1.300, potrivit The Guardian.

Cei doi lideri au discutat, de asemenea, despre viitorul summit cu președintele rus, Vladimir Putin.

În mesajul său, Trump menționează și o posibilă întâlnire viitoare cu președintele Belarusului.

„Am avut o discuție minunată cu foarte respectatul președinte al Belarusului, Aleksandr Lukasenko. Scopul apelului a fost să-i mulțumesc pentru eliberarea a 16 prizonieri. Discutăm, de asemenea, despre eliberarea altor 1.300 de prizonieri. Convorbirea noastră a fost foarte bună. Am discutat multe subiecte, inclusiv vizita președintelui Putin în Alaska. Aștept cu nerăbdare să mă întâlnesc cu președintele Lukașenko în viitor. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni”, a scris Trump pe o rețea de socializare.