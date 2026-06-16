Trump afirmă că acordul cu Iranul stabilește „clar și răspicat” că Teheranul nu va deține arme nucleare

Donald Trump, președintele SUA, a declarat marți, înainte de o serie de discuții programate în marja summitului G7 din Franța, că acordul provizoriu dintre Washington și Teheran stipulează „clar și răspicat” că Iranul nu va deține arme nucleare.

„Singurul lucru care contează cu adevărat pentru mine este ca Iranul să nu aibă niciodată o armă nucleară, iar acest lucru este spus clar și răspicat”, a spus Trump marți, înaintea discuțiilor cu emirul Qatarului, șeicul Tamim bin Hamad Al Thani, în marja summitului G7 din Franța.

Potrivit Reuters, liderul de la Casa Albă a mai sugerat faptul că Siria ar putea fi mai bine poziționată pentru a dezarma gruparea Hezbollah, care este susținută de Iran.

Trump: Acordul cu Iranul este „semnat complet”

Luni seara, Donald Trump a anunțat că Statele Unite și Iranul au semnat deja un memorandum de înțelegere menit să pună capăt războiului din Golf.

„Acordul este semnat complet. Și strâmtoarea (Ormuz – n.r.) este deja parțial deschisă”, a declarat Trump, la scurt timp după sosirea sa în Franța cu ocazia summitului G7.

Potrivit Reuters, se așteaptă ca vineri, în Elveția, oficialii americani și iranieni să înceapă negocierile detaliate, deschizând o fereastră de 60 de zile pentru discuții tehnice complexe. Ele ar putea acoperi tematici precum viitorul uraniului îmbogățit al Iranului, dar și ridicarea sancțiunilor.