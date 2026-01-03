Trump afirmă că SUA se vor implica „foarte puternic” în industria petrolieră din Venezuela după capturarea lui Maduro

Statele Unite vor fi „foarte implicate” în industria petrolieră din Venezuela după operațiunea de capturare a liderului venezuelean Nicolás Maduro, a declarat sâmbătă președintele Donald Trump pentru Fox News.

„Avem cele mai mari companii petroliere din lume, cele mai mari, cele mai importante, și vom fi foarte implicați în acest proces”, a declarat președintele SUA la Fox News.

Președintele SUA urmează să susțină o conferință de presă la ora 18:00 ( ora României) ce va putea fi urmărită pe site-ul Mediafax. Este de așteptat ca acesta să detalieze în acestă conferință planurile viitoare ale SUA cu privire la Venezuela.

Reamintim că liderul venezuelean Nicolás Maduro a fost capturat de Delta Force, unitatea specială a armatei americane, au declarat oficialii pentru CBS News. Delta Force este cea mai importantă unitate antiteroristă a armatei americane.

Președintele Donald Trump a anunțat sâmbătă dimineața devreme că SUA au efectuat un „atac la scară largă împotriva Venezuelei” și că președintele Nicolas Maduro și soția sa au fost capturați și scoși din țară.

„Statele Unite ale Americii au efectuat cu succes un atac la scară largă împotriva Venezuelei și a liderului său, președintele Nicolas Maduro, care a fost capturat împreună cu soția sa și transportat cu avionul în afara țării”, a scris el pe Truth Social.