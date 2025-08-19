Trump anunță că a „cam stabilit” o întâlnire între Vladimir Putin și Volodomir Zelenski

„Am cam stabilit asta cu Putin și cu Zelenski și, știți, ei sunt cei care trebuie să decidă, noi suntem la 7.000 de kilometri depărtare”, a spus Trump.

„L-am sunat pe președintele Putin și încercăm să organizăm o întâlnire cu președintele Zelenski și vom vedea ce se întâmplă acolo, iar apoi, dacă merge, dacă se concretizează, atunci voi merge la trilaterală și o voi încheia”, a adăugat el.

Președintele a mai spus că, în opinia sa, Putin și Zelenski „se înțeleg puțin mai bine decât credea”.

„Cred că faptul că poate se înțeleg ceva mai bine decât mă așteptam, altfel nu aș fi aranjat întâlnirea lor în doi. Aș fi aranjat direct cea în trei, o trilaterală, dar cred că le merge ceva mai bine. A existat o dușmănie uriașă”, a declarat președintele.