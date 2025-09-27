Trump cere concedierea unei foste oficiale Biden angajate la Microsoft

Trump a declarat pe Truth Social că Monaco reprezintă „o amenințare la adresa securității naționale a SUA”, mai ales având în vedere contractele importante pe care Microsoft le are cu guvernul american.

„În opinia mea, Microsoft ar trebui să o concedieze imediat”, a scris el.

Monaco a coordonat răspunsul Departamentului de Justiție la atacurile din 6 ianuarie 2021 ale susținătorilor lui Trump asupra Capitoliului. Ea a ocupat funcții în administrațiile Obama și Biden înainte să se alăture Microsoft în iulie. Autorizațiile sale de securitate au fost revocate în februarie, iar Trump susține că i-a fost interzis accesul în clădirile federale.

Măsura vine după punerea sub acuzare a fostului director FBI James Comey și pare să facă parte din eforturile lui Trump de a se răzbuna pe oponenții politici. El a spus reporterilor că se așteaptă la „mai multe acuzații” împotriva adversarilor săi.

Microsoft a refuzat să comenteze, iar Monaco nu a răspuns solicitărilor de comentarii.