Trump cere Israelului să înceteze bombardarea Fâșiei Gaza după ce Hamas a acceptat parțial planul său

Gruparea Hamas a anunțat că este dispusă să elibereze ostaticii și să predea puterea altor palestinieni, dar că alte aspecte ale planului necesită consultări suplimentare între palestinieni. Oficiali de rang înalt ai Hamas au sugerat că există încă dezacorduri majore care necesită negocieri suplimentare.

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a declarat că Israelul este pregătit pentru implementarea „primei etape” a planului lui Trump, referindu-se la eliberarea ostaticilor. Însă biroul său a precizat într-un comunicat că Israelul este hotărât să pună capăt războiului pe baza principiilor pe care le-a stabilit anterior.

Trump: „Cred că sunt pregătiți pentru o pace durabilă”

Trump a salutat declarația Hamas, spunând: „Cred că sunt pregătiți pentru o PACE durabilă”.

„Israelul trebuie să oprească imediat bombardamentul asupra Gazei, astfel încât să putem elibera ostaticii în siguranță și rapid! În acest moment, este mult prea periculos să facem asta. Suntem deja în discuții asupra detaliilor care urmează să fie puse la punct”, a scris el pe rețelele de socializare.

Hamas a transmis că aspectele propunerii care țin de viitorul Fâșiei Gaza și drepturile palestinienilor ar trebui decise pe baza unei „poziții palestiniene unanime” la care s-a ajuns împreună cu alte facțiuni și pe baza dreptului internațional.

Declarația nu a menționat nici dezarmarea Hamas, o cerere israeliană cheie inclusă în propunerea lui Trump.

Mediatorii cheie, Egiptul și Qatarul, au salutat ultimele evoluții, iar Majed Al Ansari, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe al Qatarului, a declarat că vor „continua discuțiile asupra planului”.

Un purtător de cuvânt al secretarului general al ONU, António Guterres, a declarat că acesta „îndeamnă toate părțile să profite de oportunitatea de a pune capăt tragicului conflict din Gaza”. Președintele francez Emmanuel Macron a scris pe rețelele de socializare că „eliberarea tuturor ostaticilor și un armistițiu în Gaza sunt la îndemână!”.

Anterior, Trump avertizase că Hamas trebuie să accepte acordul până duminică seara, amenințând cu un atac militar și mai mare.

„Dacă nu se ajunge la acest acord de ULTIMĂ ȘANSĂ, se va dezlănțui IADUL împotriva Hamas”, a scris Trump vineri pe rețelele de socializare. „ÎNTR-UN FEL SAU ALTUL, VA FI PACE ÎN ORIENTUL MIJLOCIU.”

Planul lui Trump

Conform planului, dezvăluit de Trump la începutul acestei săptămâni alături de Netanyahu, Hamas ar urma să elibereze cei 48 de ostatici rămași – dintre care se crede că aproximativ 20 sunt în viață – în termen de trei zile. De asemenea, ar urma să renunțe la putere și să se dezarmeze.

În schimb, Israelul și-ar opri ofensiva și s-ar retrage din mare parte a teritoriului, ar elibera sute de prizonieri palestinieni și ar permite un aflux de ajutor umanitar și, în cele din urmă, reconstrucția. Planurile de relocare a unei mari părți a populației din Gaza în alte țări ar fi abandonate.