Trump critică planul lui Starmer de recunoaștere a Palestinei: „Una dintre puținele noastre neînțelegeri”

Într-o conferință de presă susținută la Londra joi seara, președintele american Donald Trump a spus răspicat că nu este de acord cu intenția prim-ministrului britanic Keir Starmer de a recunoaște un stat palestinian, semnalând una dintre rarele divergențe dintre cei doi lideri.

„Așa că am o neînțelegere cu prim-ministrul în această privință… Una dintre puținele noastre neînțelegeri”, a afirmat Trump, citat de Times of Israel, fără să ofere detalii suplimentare privind motivele opoziției sale.

„Toți ostaticii înapoi imediat”

Trump a accentuat importanța eliberării imediate a ostaticilor deținuți în Gaza, opunându-se unui proces treptat: „Nu unul, nu doi sau «vă dăm trei mâine»… Trebuie să îi avem pe toți ostaticii înapoi imediat. Asta își dorește poporul Israelului”.

„Lucrăm foarte intens la problema Israelului și Gaza… Este o situație complexă… Se va rezolva. Dar niciodată nu știi cu războiul. Războiul e imprevizibil”, a adăugat Trump.

Starmer: Hamas, exclus din viitorul Palestinei

La rândul său, premierul britanic a respins ideea că decizia sa de a recunoaște un stat palestinian are scopuri politice interne și a spus că este vorba despre un plan real de pace: „Discutăm despre un plan de pace… care să ducă la un Israel sigur și o Palestină viabilă”.

Satrmer a condamnat dur violențele din Gaza și a cerut, de asemenea, eliberarea ostaticilor și intensificarea ajutoarelor umanitare: „Războiul din Gaza este intolerabil… Este nevoie de o soluție care să pună capăt suferinței de ambele părți”.

În privința Hamas, oficialul britanic a fost categoric: „Hamas este o organizație teroristă care nu poate avea niciun rol în viitoarea guvernare a Palestinei”, declarație întâmpinată cu un zâmbet și o bătaie pe spate din partea lui Trump, sugerând o rară apropiere de poziții între cei doi.