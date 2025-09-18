Trump, vizită de stat în Marea Britanie: „Putin m-a dezamăgit foarte tare” / Liderul de la Casa Albă vrea să recupereze baza aeriană Bagram din Afganistan

Donald Trump se află la a doua vizită de stat în Regatul Unit în aceste zile. Joi, la o conferință de presă la reședința premierului britanic Keir Starmer, Trump a spus că administrația sa încearcă să recupereze baza aeriană Bagram din Afganistan, scrie CNN.

„Unul dintre motivele pentru care vrem baza este că se află la o oră distanță de locul unde China își fabrică armele nucleare”.

Baza Bagram a fost construită de Uniunea Sovietică în anii 1950 și a devenit baza principală a acesteia în anii 1980, când apăra ocupația Afganistanului.

Statele Unite au moștenit baza când a răsturnat regimul taliban în 2001 și, fiind în ruine, baza a fost reconstruită. Cu toate acestea, baza Bagram a căzut în mâinile talibanilor odată cu retragerea SUA din Afganistan sub președinția lui Joe Biden.

„Putin m-a dezamăgit foarte tare”

Tot în aceeași conferință de presă, Trump a vorbit și despre războiul din Ucraina, despre care susține că acesta nu ar fi avut loc dacă el ar fi fost președinte în 2022, când a izbucnit.

Liderul de la Casa Albă a spus că simte că are obligația de a rezolva războiul din Ucraina, chiar dacă acest conflict nu afectează SUA.

În plus, el a afirmat că războiul din Ucraina îl considera a fi cel mai ușor de rezolvat.

Trump afirmă că a crezut că războiul din Ucraina va fi cel mai ușor de încheiat, însă președintele rus Vladimir Putin l-a „dezamăgit foarte tare” în privința eforturilor de a media încetarea conflictului din Ucraina.

„Cel pe care l-am considerat cel mai ușor (război de încheiat – n.r.) ar fi fost datorită relației mele cu președintele Putin. (…) M-a dezamăgit. M-a dezamăgit foarte tare. Urma să fie Rusia și Ucraina, dar vom vedea cum se va termina. Dar s-a dovedit a fi… am crezut că ar putea fi printre cele mai ușoare [de rezolvat – n.r.]”, a spus Trump în timpul conferinței de presă, potrivit BBC.

Încă din timpul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale din 2024 din SUA, Donald Trump a spus că el ar putea pune capăt războiului din Ucraina „în 24 de ore”. În prezent, negocierile de pace se află în impas, chiar dacă au fost făcute „progrese importante”.