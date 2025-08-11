Trump îl îndeamnă pe Xi Jinping să „cvadrupleze” comenzile de soia din SUA

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și-a exprimat speranța că China „își va mări rapid de patru ori” comenzile de soia din SUA, ca modalitate de a aborda deficitul său și de a „reduce substanțial” deficitul comercial pe care îl are cu Washingtonul, scrie Baha.

„China este îngrijorată de deficitul său de soia. Marii noștri fermieri produc cea mai robustă soia. Sper că China își va cvadrupla rapid comenzile de soia. Aceasta este, de asemenea, o modalitate de a reduce substanțial deficitul comercial al Chinei față de SUA”, a scris Trump pe Truth Social.

„Vor fi asigurate servicii rapide. Vă mulțumesc, președintele XI”, a adăugat el. Declarația lui Trump a venit cu o zi înainte de expirarea armistițiului tarifar dintre SUA și China.