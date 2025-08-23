Trump, împiedicat de judecător să reducă finanțarea pentru 34 de orașe din cauza politicilor de azil

Judecătorul districtual american William Orrick din San Francisco a prelungit o măsură preliminară care împiedică administrația să întrerupă sau să condiționeze utilizarea fondurilor federale pentru așa-numitele jurisdicții „sanctuar”. Ordonanța sa anterioară proteja mai multe alte orașe și județe, inclusiv San Francisco, Portland și Seattle.

Un e-mail trimis vineri seara la Casa Albă nu a primit răspuns. În hotărârea sa, Orrick a afirmat că administrația nu s-a opus prelungirii ordonanței, ci a susținut doar că prima ordonanță era greșită. Aceasta a contestat prima ordonanță.

Orrick a împiedicat, de asemenea, administrația să impună condiții legate de imigrație pentru două programe speciale de subvenții.

Administrația Trump a intensificat presiunea asupra comunităților sanctuar, încercând să îndeplinească promisiunea electorală a președintelui Donald Trump de a expulza milioane de persoane aflate ilegal în țară.

Miliarde de dolari în joc

Un ordin executiv emis de Trump îi impune procurorului general Pam Bondi și secretarului pentru securitate internă Kristi Noem să rețină fondurile federale destinate jurisdicțiilor care oferă azil. Un alt ordin impune tuturor agențiilor federale să se asigure că plățile către guvernele statale și locale nu „încurajează așa-numitele politici de „azil” care urmăresc să protejeze străinii aflați ilegal în țară de deportare”.

Orașele și statele din SUA care au intentat procesul au afirmat că erau în joc miliarde de dolari.

Orrick, care a fost nominalizat de președintele Barack Obama, a declarat că ordinele executive și „măsurile executive care le-au repetat” constituiau o „amenințare coercitivă” neconstituțională.

În luna mai, Departamentul Securității Interne a publicat o listă cu peste 500 de „jurisdicții sanctuar”, afirmând că fiecare dintre acestea va primi o notificare oficială prin care guvernul le va considera neconforme. De asemenea, a afirmat că le va informa dacă se consideră că încalcă vreo lege penală federală.

Lista a fost ulterior eliminată de pe site-ul web al departamentului după ce criticii au remarcat că includea localități care au susținut activ politicile dure ale administrației în materie de imigrație.

Departamentul Justiției a dat în judecată și New York, Los Angeles și alte orașe pentru politicile lor de azil.

Nu există o definiție strictă pentru orașele-azil, dar termenul descrie în general locurile care limitează cooperarea cu Serviciul de Imigrare și Vamă (ICE). ICE aplică legile privind imigrația la nivel național, dar solicită ajutorul autorităților statale și locale pentru a identifica imigranții căutați pentru deportare și a-i reține pentru ofițerii federali.